СМИ: НДФЛ на выгоду по льготной ипотеке может составить 25% от кредита

По словам главы НСФР Андрея Емелина, совокупность высокой ключевой ставки ЦБ и льготной ставки порядка 6% по программам по типу семейной ипотеки создает для заемщиков материальную выгоду. Согласно расчетам экспертов, НДФЛ по льготной ипотеке ставки может составить до 25% от суммы кредита.

Юрист НСФР Наталья Крючкова в свою очередь указала на то, что исключение из НДФЛ уже есть для заемщиков с правом на имущественный вычет, однако оно не распространяется на тех, кто его получал ранее.

Ранее сообщалось, что российские власти обсуждают повышение ставки по семейной ипотеке с 6% до 12% для семей с детьми старше шести лет, она будет действовать с 1 июля 2024 года. Отмечается, что только со ставкой в 12% можно сделать программу более целевой, чтобы семейную ипотеку брали нуждающиеся, а не желающие инвестировать, напоминает RT.

