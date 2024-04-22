СМИ: НДФЛ на выгоду по льготной ипотеке может составить 25% от кредита
Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму письмо, содержащее инициативу исключить материальную выгоду по льготным ипотечным кредитам из налогооблагаемой базы, передает «Коммерсант».
По словам главы НСФР Андрея Емелина, совокупность высокой ключевой ставки ЦБ и льготной ставки порядка 6% по программам по типу семейной ипотеки создает для заемщиков материальную выгоду. Согласно расчетам экспертов, НДФЛ по льготной ипотеке ставки может составить до 25% от суммы кредита.
Юрист НСФР Наталья Крючкова в свою очередь указала на то, что исключение из НДФЛ уже есть для заемщиков с правом на имущественный вычет, однако оно не распространяется на тех, кто его получал ранее.
Ранее сообщалось, что российские власти обсуждают повышение ставки по семейной ипотеке с 6% до 12% для семей с детьми старше шести лет, она будет действовать с 1 июля 2024 года. Отмечается, что только со ставкой в 12% можно сделать программу более целевой, чтобы семейную ипотеку брали нуждающиеся, а не желающие инвестировать, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru