«Скидки и акции»: Что произойдет на рынке недвижимости после замедления роста цен

Спрос на недвижимость упал, предложение не может упасть в моменте, однако могут появляться различные скидки и акции, сказал НСН Олег Дедков.

В ближайшее время на рынке недвижимости могут появиться не только рассрочки на период строительства объекта, но и рассрочки от застройщиков на несколько лет после заключения договора долевого участия, рассказал в эфире НСН управляющий партнер «Живой Комплекс LES» Олег Дедков.

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Рост цен на новостройки в России замедлился: в третьем квартале строящееся жилье в целом по стране подорожало на 0,9% после 3,2% во втором и 2,2% в первом квартале, следует из данных «Индекса цен на первичном рынке жилья» института жилищного развития «Дом.РФ». Дедков отметил, что в ближайшее время на рынке недвижимости могут начать появляться различные скидки и акции.

«Цена на недвижимость, как и любой рыночный товар – это всегда результат баланса спроса и предложения. Если спрос упал, а предложение не может упасть в моменте в силу инерционности девелоперского цикла, значит, как минимум темп роста цен снижается ниже уровня инфляции по экономике в целом, как максимум – должны пойти корректировки вниз, что и происходит за счет скидок, акций, беспроцентных рассрочек и субсидирования ипотеки для покупателей. Полагаю, что в ближайшее время помимо рассрочек на период строительства объекта, мы увидим рассрочки от застройщиков лет на пять с момента заключения договора долевого участия (то есть еще на два-три года с дачи дома в эксплуатацию)», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, в ближайшее время активно покупаться будут только квартиры премиум-класса и выше. «Бума» покупателей жилья эконом-класса не предвидится.

«Бум покупателей возможен только в отношении держателей сбережений, отдающих предпочтение «бетону» перед депозитами. И это люди не самые бедные и покупать будут жилье бизнес-, премиум- и де-люкс класса. В очередной раз регионы будут инвестировать в столицы и курорты, отдавая предпочтение качественной недвижимости в локациях с более высоким качеством жизни и городской среды», - отметил эксперт.

Ранее директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин заявил НСН, что предприимчивые россияне брали несколько квартир в рамках льготной ипотеки в инвестиционных целях, что взвинтило цены на жилье и привело к перегреву рынка. Теперь, указал он, «лавочку прикрыли», оставив только адресную помощь, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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