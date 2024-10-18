«Скидки и акции»: Что произойдет на рынке недвижимости после замедления роста цен

По его словам, в ближайшее время активно покупаться будут только квартиры премиум-класса и выше. «Бума» покупателей жилья эконом-класса не предвидится.



«Бум покупателей возможен только в отношении держателей сбережений, отдающих предпочтение «бетону» перед депозитами. И это люди не самые бедные и покупать будут жилье бизнес-, премиум- и де-люкс класса. В очередной раз регионы будут инвестировать в столицы и курорты, отдавая предпочтение качественной недвижимости в локациях с более высоким качеством жизни и городской среды», - отметил эксперт.

Ранее директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин заявил НСН, что предприимчивые россияне брали несколько квартир в рамках льготной ипотеки в инвестиционных целях, что взвинтило цены на жилье и привело к перегреву рынка. Теперь, указал он, «лавочку прикрыли», оставив только адресную помощь, передает «Радиоточка НСН».

