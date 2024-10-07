«Дамоклов меч»: Почему ипотека на загородные дома не популярна у россиян
Загородную недвижимость для постоянного проживания рассматривают только россияне предпенсионного и пенсионного возраста, поскольку во многих местах просто нет инфраструктуры, отметила в эфире НСН Ирина Радченко.
У загородной недвижимости в ипотеку в России нет никаких преференций, россияне не будут платить за нее даже без эскроу-счетов, заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с НСН.
Ранее специалист в вопросах купли-продажи и инвестиций в недвижимость Арина Николаева через «Газету.Ru» заявила, что ключевая ставка, вероятно, будет расти еще, а цены на аренду квартир в крупных городах уже повысились до 40% за последние полгода. Она также призвала обратить внимание на загородные дома и отметила, что на загородную недвижимость еще не введены эскроу-счета (банковские счета, которые используются для обеспечения безопасности сделок с недвижимостью), но это будет сделано в ближайшие полгода, что приведет к росту цен. Радченко отметила, что лишь небольшая часть россиян готова купить загородную недвижимость.
«У загородной недвижимости нет никаких преференций и платить за кредит, даже если эскроу-счета подстроятся под 22-25% годовых – это надо быть человеком небольшого ума. Ипотека там не дешевле. И без эскроу-счетов, пожалуйста, иди, покупай, если ты вписываешься (в льготную ипотеку – ред. НСН). Это должно быть сельское поселение, там много слишком ограничений… (От эскроу-счетов – ред. НСН) повысится, в принципе, надежность этих сделок, и банки будут более охотно кредитовать по рыночным ставкам. Но будут ли люди брать по этим рыночным ставкам ипотеку, я сомневаюсь. Инфляция будет висеть дамокловым мечом над рынком ипотеки еще долго. И это значит, что рынок будет стагнировать везде», - сказала Радченко.
Она отметила, что загородную недвижимость для постоянного проживания рассматривают только россияне предпенсионного и пенсионного возраста, поскольку во многих местах нет инфраструктуры для полноценной активной жизни.
«Сравнивать два рынка – квартиры и городские дома – некорректно. Любой риелтор вам скажет, что у каждого из этих рынков есть своя целевая аудитория. И люди, которые покупают квартиры, – это в основном активная часть населения. А люди, которые предпочитают жить за городом постоянно – это пенсионеры или люди предпенсионного возраста. То есть это совершенно две разные аудитории. И сказать, что есть эскроу-счета на новостройки, а на загородную недвижимость нет, и поэтому она не развивается, не очень профессионально. У нас очень не развит рынок, если сравнивать с Европой или с Америкой, где идеальные дороги, где в каждом городке есть все, что есть и в городе. Где есть такое, кроме лакшери и Рублевки в России?», - добавила Радченко.
Ранее директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин заявил НСН, что предприимчивые россияне брали несколько квартир в рамках льготной ипотеки в инвестиционных целях, что взвинтило цены на жилье и привело к перегреву рынка. Теперь, указал он, «лавочку прикрыли», оставив только адресную помощь, передает «Радиоточка НСН».
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