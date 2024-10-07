«Дамоклов меч»: Почему ипотека на загородные дома не популярна у россиян

У загородной недвижимости в ипотеку в России нет никаких преференций, россияне не будут платить за нее даже без эскроу-счетов, заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с НСН.

Ранее специалист в вопросах купли-продажи и инвестиций в недвижимость Арина Николаева через «Газету.Ru» заявила, что ключевая ставка, вероятно, будет расти еще, а цены на аренду квартир в крупных городах уже повысились до 40% за последние полгода. Она также призвала обратить внимание на загородные дома и отметила, что на загородную недвижимость еще не введены эскроу-счета (банковские счета, которые используются для обеспечения безопасности сделок с недвижимостью), но это будет сделано в ближайшие полгода, что приведет к росту цен. Радченко отметила, что лишь небольшая часть россиян готова купить загородную недвижимость.