Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 1,4 процентного пункта
3 ноября 202303:05
Сбербанк с 3 ноября повысил ставки по ипотеке, сообщает РИА Новости.
Речь идет о первичном и вторичном рынках. Ставка выросла на 1,4 процентного пункта - минимальная теперь составляет 15,6%. Это произошло с повышением 27 октября ЦБ РФ ключевой ставки с 13% до 15% годовых.
Как отмечает банк, по программам с господдержкой ставки не меняются.
Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН заявил, что причиной участившихся отказов россиянам в выдаче ипотеки стала попытка банков серьезнее оценивать заемщика.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru