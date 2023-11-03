Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 1,4 процентного пункта

Речь идет о первичном и вторичном рынках. Ставка выросла на 1,4 процентного пункта - минимальная теперь составляет 15,6%. Это произошло с повышением 27 октября ЦБ РФ ключевой ставки с 13% до 15% годовых.

Как отмечает банк, по программам с господдержкой ставки не меняются.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН заявил, что причиной участившихся отказов россиянам в выдаче ипотеки стала попытка банков серьезнее оценивать заемщика.

