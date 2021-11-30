«Самолет» пообещал компенсации дольщикам после публикаций «Кривой линии»

Генеральный директор группы компаний «Самолет» Антон Елистратов публично признался в обмане многочисленных дольщиков и задержке со сдачей квартир дольщикам подмосковного ЖК «Большое Путилково». Причиной срыва сроков по этому проекту и «некоторым другим» г-н Елистратов назвал приостановку строек из-за пандемии COVID-19 в 2020 году.

Ранее на просрочку с уведомлениями о завершении строительства и невыдачу ключей в «Кривую линию НСН» пожаловались дольщики ЖК «Большое Путилково» из второго корпуса: они, как и вся первая очередь, по договорам с застройщиком должны были заселиться в свои квартиры ещё до 30 июня, но до сих пор ждут обещанных ключей. После многочисленных публикаций НСН в скандал вмешались прокуратура и Госстройнадзор. Молчать дальше гендиректору было, видимо, не с руки, вот, он и «заговорил»:

«Когда закрывают стройки, возникают проблемы с поставками материалов и нехваткой рабочих, создается отставание. У нас непрерывное производство, если мы льем монолит и происходит остановка, то мы не можем нагнать этот период», - объяснил Елистратов. Но не дольщикам, а… информационному агентству РИА Новости, и не через неделю и даже не через месяц после возникновения просрочки, а только 29 ноября.

Прервать молчание гендиректора девелоперской компании вынудил общественный резонанс: «Кривая линия» не только подробно освещала историю пострадавших дольщиков, но и обратилась за комментариями к надзорным органам.

Управление Госстройнадзора по Московской области подтвердило нарушения со стороны структуры ГК «Самолет», занимающейся возведением жилого комплекса «Большое Путилково». Инспекторы выяснили у застройщика, что «задержка связана с производством застройщиком чистового ремонта квартир по заказу граждан и устранением замечаний, выявленных при приемке работ».