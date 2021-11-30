«Самолет» пообещал компенсации дольщикам после публикаций «Кривой линии»
Генеральный директор компании-застройщика, обманувшей дольщиков Подмосковья, «заговорил» после обращений в прокуратуру.
Генеральный директор группы компаний «Самолет» Антон Елистратов публично признался в обмане многочисленных дольщиков и задержке со сдачей квартир дольщикам подмосковного ЖК «Большое Путилково». Причиной срыва сроков по этому проекту и «некоторым другим» г-н Елистратов назвал приостановку строек из-за пандемии COVID-19 в 2020 году.
Ранее на просрочку с уведомлениями о завершении строительства и невыдачу ключей в «Кривую линию НСН» пожаловались дольщики ЖК «Большое Путилково» из второго корпуса: они, как и вся первая очередь, по договорам с застройщиком должны были заселиться в свои квартиры ещё до 30 июня, но до сих пор ждут обещанных ключей. После многочисленных публикаций НСН в скандал вмешались прокуратура и Госстройнадзор. Молчать дальше гендиректору было, видимо, не с руки, вот, он и «заговорил»:
«Когда закрывают стройки, возникают проблемы с поставками материалов и нехваткой рабочих, создается отставание. У нас непрерывное производство, если мы льем монолит и происходит остановка, то мы не можем нагнать этот период», - объяснил Елистратов. Но не дольщикам, а… информационному агентству РИА Новости, и не через неделю и даже не через месяц после возникновения просрочки, а только 29 ноября.
Прервать молчание гендиректора девелоперской компании вынудил общественный резонанс: «Кривая линия» не только подробно освещала историю пострадавших дольщиков, но и обратилась за комментариями к надзорным органам.
Управление Госстройнадзора по Московской области подтвердило нарушения со стороны структуры ГК «Самолет», занимающейся возведением жилого комплекса «Большое Путилково». Инспекторы выяснили у застройщика, что «задержка связана с производством застройщиком чистового ремонта квартир по заказу граждан и устранением замечаний, выявленных при приемке работ».
Кроме того, не застройщик, а именно Госстройнадзор в ответе «Кривой линии» обозначил новые сроки заселения объектов первой очереди ЖК, уточнив, что корпуса будут открыты к заселению до конца 2021 года. С Антоном Елистратовым они пообщались лично: «В связи с поступающими обращениями 10.11.2021 Главгосстройнадзором Московской области проведено совещание, в ходе которого до генерального директора застройщика доведена информация о необходимости принятия мер для ускорения процесса передачи объекта».
Ответила «Кривой линии» и Красногорская областная прокуратура, в ведении которой территории, отданные застройщику под ЖК «Большое Путилково». Прокуроры документально подтвердили, что нарушены не только сроки передачи ключей дольщикам, но и сроки уведомления дольщиков о задержке со сдачей домов в эксплуатацию. Нарушение по вводу объектов были устранены только в августе, после чего с сентября началось заселение нескольких секций.
Дольщики, купившие квартиры во втором корпусе, сообщили «Кривой линии», что в настоящее время идет заселение только в восьми секциях из 26 в шести корпусах. Второй корпус пока не дождался ключей, но после публикаций в СМИ на этажах появились дополнительные бригады рабочих, занимающихся отделкой. При этом, как рассказали НСН дольщики, есть корпуса, где ситуация с отделкой ещё хуже - например, в шестом. Также пока не начиналось заселение в четвертом корпусе ЖК.
Интересно, что Антон Елистратов в комментарии РИА Новости отдельно пообещал компенсации всем дольщикам, которые не получил ключи вовремя. К слову, эти компенсации положены по условиям договоров долевого участия при просрочке со стороны застройщика, но взыскивать их всё равно придётся через суд. Некоторые дольщики ЖК «Большое Путилково» начали судиться за неустойку ещё в процессе ожидания ключей: несколько решений в их пользу вынесено в ноябре.
«Кривая линия НСН» продолжит следить за процессом заселения ЖК «Большое Путилково», чтобы выяснить, выполнит ли «Самолет» обещания, данные Госстройнадзору и дольщикам. Новый год – старые надежды?
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- Лавров допустил, что Киев сорвется на военную авантюру
- Путин предупредил о возможности очередного повышения цен на продовольствие
- Путин пообещал Украине ответ на размещение ударных комплексов, угрожающих Москве
- Путин поручил кабмину обновить план действий в связи с новым штаммом COVID-19
- В Саратове будут судить мужчину, ударившего своего знакомого ножом более 500 раз
- Путин ответил на вопрос «что не дает спать по ночам»
- Путин констатировал ускорение роста цен в России
- Лавров: НАТО перебрасывает военную технику к границам РФ
- Бывшего схиигумена Сергия признали виновным в склонении к самоубийству
- Путин: Безработица в России достигла допандемийного уровня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru