Застройщик «Самолет» украл Новый год у дольщиков подмосковного ЖК

Ранее дольщики второго корпуса упомянутого ЖК подписали коллективное обращение на «Кривую линию НСН» с просьбой о помощи. Обманутые люди сообщили, что застройщик не только сорвал сроки завершения строительства, но и после сдачи объекта упрямо скрывает сроки заселения.

Тем временем прокуроры радостно рапортуют, что «благодаря вмешательству ведомства нарушения устранили, а объект ввели в эксплуатацию».

«Объект введен в эксплуатацию. Застройщиком проводится работа по передаче квартир участникам долевого строительства. Жилой комплекс под заселение сдается посекционно», - утверждает прокурор Арсеньев.

А вот дольщики опровергают утверждения прокурора. Формально заселение началось в сентябре, однако большинство дольщиков первой очереди подмосковного ЖК «Большое Путилково» к настоящему моменту так и не дождались ключей от своих квартир, выяснила НСН. Жители второго корпуса сообщили, что в отделе заселения им называют разные сроки, но доверия к застройщику после многочисленных обманов уже нет.

После вмешательства в скандал Госстройнадзора представители застройщика стали осторожнее и теперь обещают открыть секции к заселению до конца 2021 года.