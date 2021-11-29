Застройщик «Самолет» украл Новый год у дольщиков подмосковного ЖК
Застройщик игнорирует жалобы людей, однако, вмешательство надзорных органов возымело эффект. Правда, заехать в свои квартиры до праздников обманутые люди вряд ли успеют.
Красногорская городская прокуратура подтвердила НСН факты многочисленных нарушений со стороны застройщика ООО «СЗ САМОЛЕТ-ПУТИЛКОВО» (входит в ГК «Самолет») по срокам передачи дольщикам квартир в подмосковном ЖК «Большое Путилково». Об этом говорится в ответе красногорского городского прокурора Игоря Арсеньева на запрос НСН.
«Первоначальный срок сдачи объектов долевого участия ЖК «Большое Путилково» - 30.06.2021. Однако застройщиком нарушены сроки передачи помещений участникам долевого строительства, а также сроки направления уведомлений участникам долевого строительства о невозможности завершить строительство в предусмотренный договором срок. В этой связи в июле 2021 года генеральному директору ООО СЗ Самолет Путилково» внесено представление», - сообщил прокурор по результатам проверки оскандалившейся компании-застройщика.
Ранее дольщики второго корпуса упомянутого ЖК подписали коллективное обращение на «Кривую линию НСН» с просьбой о помощи. Обманутые люди сообщили, что застройщик не только сорвал сроки завершения строительства, но и после сдачи объекта упрямо скрывает сроки заселения.
Тем временем прокуроры радостно рапортуют, что «благодаря вмешательству ведомства нарушения устранили, а объект ввели в эксплуатацию».
«Объект введен в эксплуатацию. Застройщиком проводится работа по передаче квартир участникам долевого строительства. Жилой комплекс под заселение сдается посекционно», - утверждает прокурор Арсеньев.
А вот дольщики опровергают утверждения прокурора. Формально заселение началось в сентябре, однако большинство дольщиков первой очереди подмосковного ЖК «Большое Путилково» к настоящему моменту так и не дождались ключей от своих квартир, выяснила НСН. Жители второго корпуса сообщили, что в отделе заселения им называют разные сроки, но доверия к застройщику после многочисленных обманов уже нет.
После вмешательства в скандал Госстройнадзора представители застройщика стали осторожнее и теперь обещают открыть секции к заселению до конца 2021 года.
А вот на запросы НСН застройщик героически отмалчивается. Многочисленные обращения на имя гендиректора ГК «Самолет» Антона Елистратова, отправленные на адреса структур застройщика в Москве и Московской области, остались без ответа. По всей видимости, Антону Елистратову гораздо приятнее общаться с прокуратурой и Госстройнадзором, чем с журналистами.
И все же обращения дольщиков и журналистов в надзорные органы дали определенный результат. Наконец-то, началось заселение первого корпуса, а жители второго корпуса многострадального ЖК рассказали «Кривой линии», что на минувшей неделе в их секциях появились дополнительные бригады рабочих. Неофициально строители уверяют, что работы там ещё как минимум на месяц. Так что Новый год в своих квартирах не встретят.
«Кривая линия» продолжает следить за историей дольщиков ЖК «Большое Путилково»...
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