Госстройнадзор подтвердил вину «Самолёта» в просрочке заселения подмосковного ЖК
Надзорное ведомство отреагировало на многочисленные жалобы дольщиков на обман со стороны застройщика.
Главное управление госстройнадзора по Московской области первым отреагировало на коллективное обращение дольщиков подмосковного ЖК «Большое Путилково» по поводу задержки с выдачей ключей, которая на данный момент превышает четыре месяца.
Ранее дольщики этого жилого комплекса обратились за поддержкой к проекту «Кривая линия НСН», рассказав, что по договорам с застройщиком (одна из структур ГК «Самолет») они должны были получить ключи до конца июня 2021 года. В действительности этого не произошло: уведомление о завершении строительства они получили только в сентябре, а ясности со сроками заселения по ряду корпусов – в частности, по второму – до сих пор нет.
В управлении Госстройнадзора подтвердили НСН, что ведомством зафиксирована задержка передачи квартир обманутым дольщикам от ЖК «Большое Путилково», что связано с низким качеством выполненных застройщиком работ: «задержка связана с производством застройщиком чистового ремонта квартир по заказу граждан и устранением замечаний, выявленных при приемке работ».
При этом, дольщиков на подписание актов приёма-передачи застройщик упорно не приглашает. Поэтому ревизоры от Госстройнадзора взяли под контроль обращения граждан и работы на скандальном объекте. Как следует из ответа ведомства, с 25 октября по 11 ноября проводилась внеплановая документарная проверка застройщика, а 10 ноября контролеры вызвали для объяснений гендиректора «Самолета».
«В связи с поступающими обращениями 10.11.2021 Главгосстройнадзором Московской области проведено совещание, в ходе которого до генерального директора застройщика доведена информация о необходимости принятия мер для ускорения процесса передачи объекта», - сообщил «Кривой линии НСН» начальник Управления контрольно-надзорных мероприятий в сфере долевого строительства областного ГУ госстройнадзора Илья Рожко.
Ну, а пока ведомство наводит порядок, сам застройщик пока не спешит реагировать: не выдает ключи обманутым дольщикам (Госстройнадзору «Самолет» обещает открыть секции к заселению до конца 2021 года), и не отвечает на запросы НСН.
Редакция продолжает держать на контроле скандальную ситуацию, ждем ответов от региональной и областной прокуратуры. Продолжение следует...
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