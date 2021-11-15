Госстройнадзор подтвердил вину «Самолёта» в просрочке заселения подмосковного ЖК

В управлении Госстройнадзора подтвердили НСН, что ведомством зафиксирована задержка передачи квартир обманутым дольщикам от ЖК «Большое Путилково», что связано с низким качеством выполненных застройщиком работ: «задержка связана с производством застройщиком чистового ремонта квартир по заказу граждан и устранением замечаний, выявленных при приемке работ».

При этом, дольщиков на подписание актов приёма-передачи застройщик упорно не приглашает. Поэтому ревизоры от Госстройнадзора взяли под контроль обращения граждан и работы на скандальном объекте. Как следует из ответа ведомства, с 25 октября по 11 ноября проводилась внеплановая документарная проверка застройщика, а 10 ноября контролеры вызвали для объяснений гендиректора «Самолета».

«В связи с поступающими обращениями 10.11.2021 Главгосстройнадзором Московской области проведено совещание, в ходе которого до генерального директора застройщика доведена информация о необходимости принятия мер для ускорения процесса передачи объекта», - сообщил «Кривой линии НСН» начальник Управления контрольно-надзорных мероприятий в сфере долевого строительства областного ГУ госстройнадзора Илья Рожко.

Ну, а пока ведомство наводит порядок, сам застройщик пока не спешит реагировать: не выдает ключи обманутым дольщикам (Госстройнадзору «Самолет» обещает открыть секции к заселению до конца 2021 года), и не отвечает на запросы НСН.

Редакция продолжает держать на контроле скандальную ситуацию, ждем ответов от региональной и областной прокуратуры. Продолжение следует...

