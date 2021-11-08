«Самолет» не прилетел. Подмосковный застройщик обманывает дольщиков
Известный подмосковный застройщик больше года назад возвел свои дома, собрав деньги с населения, однако ключи от своих квартир в положенный срок никто из дольщиков не получил.
На проект «Кривая линия НСН» обратились дольщики одного из строящихся в Московской области жилых комплексов — ЖК «Большое Путилково» в Красногорском районе, возведением которого занимается входящее в группу компаний «Самолет» ООО «Специализированный застройщик «Самолет-Путилково». Авторы обращения рассказали, что не могут получить ключи от своих квартир несмотря на то, что по договору с застройщиком должны были заехать в новое жилье в период с IV квартала 2020 года по II квартал 2021 года, и не позднее 30 июня 2021 года.
Подписавшиеся под обращением в редакцию НСН купили квартиры по договорам долевого участия или договорам переуступки больше года назад, причем некоторые — ещё до пандемии коронавируса. Большинство корпусов первой очереди ЖК «Большое Путилково» к началу пандемии уже были возведены, однако ещё предстояли внутренние отделочные работы и подключение к коммуникациям.
По всей видимости, именно эти процессы и затянулись: к 30 июня сего года дольщики не получили ни ключей, ни даже уведомления о переносе сроков строительства, которое по закону должно прийти не позже двух месяцев до крайней даты в договоре. Уведомление о новых сроках строительства пришло дольщикам с трехнедельной задержкой, о завершении строительства — только в сентябре. Однако жители нескольких корпусов, в том числе обратившегося в редакцию НСН второго корпуса ЖК, до сих не получили приглашения на приемку квартир. Точные сроки получения ключей застройщик им не называет, а ориентировочные сдвигались уже несколько раз, уверяют авторы обращения.
«Из-за задержки с выдачей ключей некоторые дольщики оказались в сложной ситуации: есть семьи с маленькими детьми, люди, которые вынуждены одновременно выплачивать ипотеку и оплачивать аренду съемного жилья», - утверждают они.
«Кривая линия» обратилась за разъяснениями к застройщику, а также попросила прокомментировать ситуацию представителей главного управления Государственного строительного надзора Московской области, министерства жилищной политики региона, прокуратуру Московской области и прокуратуру Красногорского городского округа, к которому административно относится Путилково. Мы будем освещать эту историю по мере поступления новой информации.
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