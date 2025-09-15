Новый деловой центр появится в Беговом районе Москвы

Проект делового центра с подземной автостоянкой согласован по адресу 1-я улица Ямского Поля, владение 12, рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Согласованный проект предполагает строительство 48-этажного делового центра со стилобатом и трехуровневым подземным паркингом на 206 автомобилей. Кроме офисов в здании предусмотрено создание пространства с предприятиями общественного питания», – рассказал Иван Щербаков.

На первом и втором этаже расположатся коммерческие помещения под точки общественного питания. Так, здесь запланировано два кафе с двумя залами на 65 и 72 места, а также две кофейни каждая вместимостью 5 человек. На первом этаже спроектируют вестибюльно-входную группу с охраной, стойкой ресепшен и офисом службы эксплуатации здания.

Площадь офисов в деловом центре превысит 60 тысяч квадратных метров. В них смогут трудиться свыше пяти тысяч человек. В здании будет 16 лифтов. По проекту также предусмотрена безбарьерная среда для комфортного перемещения сотрудников и гостей центра. Также специалисты озеленят прилегающую территорию.

