Овчинский: На севере Москвы началось строительство офисного квартала
В Москве в Хорошевском районе на Ходынском бульваре начали возводить новый деловой квартал, состоящий из трех зданий высотой 23, 19 и 11 этажей. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
Как отметили в Департаменте градостроительной политики, общая площадь трех корпусов составит около 125 тысяч квадратных метров. Здания будут соединены стеклянной торговой галереей на третьем и четвертом этажах.
Отмечается, что офисные помещения бизнес-центра займут 56,2 тысячи квадратных метров, а коммерческая инфраструктура — примерно восемь тысяч квадратных метров.
«Сейчас на площадке ведутся работы по разработке котлована и устройству стен в грунте. Завершение земляных работ и начало возведения монолитных конструкций запланировано на осень 2025 года. Реализация проекта позволит создать около 8,5 тысячи новых рабочих мест», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Девелопером проекта выступает компания «STONE».
На двух подземных уровнях строения организуют паркинг на 550 машино-мест, добавили в пресс-службе Департамента градостроительной политики. В центре также создадут террасы для сотрудников и посетителей, конференц-зал, зоны отдыха, более 35 скоростных лифтов большой вместимости.
Территорию вокруг офисного квартала озеленят и интегрируют в ландшафт парка «Ходынское поле». Благоустройство займет более пяти тысяч квадратных метров.
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