Онколог назвал причины роста рака груди в постковидные годы

Рост заболеваемости раком молочной железы в последние годы не связан с прямым воздействием коронавирусной инфекции, заявил NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. По его словам, речь идет прежде всего об ускоренном прогрессировании болезни у пациентов, которые уже проходили лечение и перенесли COVID-19.

Как пояснил специалист, рак молочной железы традиционно занимает одно из первых мест по распространенности, однако особенно заметный рост врачи зафиксировали именно после пандемии. Черемушкин отметил, что у части пациентов, находившихся в ремиссии, после коронавирусной инфекции повышался риск возвращения заболевания. При этом он подчеркнул, что COVID-19 не относится к онкогенным вирусам и не вызывает рак напрямую.