Онколог назвал причины роста рака груди в постковидные годы

Рост заболеваемости раком молочной железы в последние годы не связан с прямым воздействием коронавирусной инфекции, заявил NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. По его словам, речь идет прежде всего об ускоренном прогрессировании болезни у пациентов, которые уже проходили лечение и перенесли COVID-19.

Как пояснил специалист, рак молочной железы традиционно занимает одно из первых мест по распространенности, однако особенно заметный рост врачи зафиксировали именно после пандемии. Черемушкин отметил, что у части пациентов, находившихся в ремиссии, после коронавирусной инфекции повышался риск возвращения заболевания. При этом он подчеркнул, что COVID-19 не относится к онкогенным вирусам и не вызывает рак напрямую.

Россиянам назвали продукты, повышающие риск развития онкологии

Онколог объяснил, что после завершения лечения в организме человека могут сохраняться отдельные раковые клетки, которые долгое время остаются в неактивном состоянии. На фоне резкого снижения иммунитета, в том числе после тяжелых инфекций, такие клетки могут «просыпаться» и вновь начинать развиваться.

Кроме того, врач обратил внимание на тенденцию к омоложению онкологических заболеваний. По его словам, этому способствуют хронический стресс, нарушения питания и воспалительные процессы, которые нередко остаются без должного лечения, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусОнкологияВрачи

Горячие новости

Все новости

партнеры