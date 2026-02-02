Онколог назвал причины роста рака груди в постковидные годы
Рост заболеваемости раком молочной железы в последние годы не связан с прямым воздействием коронавирусной инфекции, заявил NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. По его словам, речь идет прежде всего об ускоренном прогрессировании болезни у пациентов, которые уже проходили лечение и перенесли COVID-19.
Как пояснил специалист, рак молочной железы традиционно занимает одно из первых мест по распространенности, однако особенно заметный рост врачи зафиксировали именно после пандемии. Черемушкин отметил, что у части пациентов, находившихся в ремиссии, после коронавирусной инфекции повышался риск возвращения заболевания. При этом он подчеркнул, что COVID-19 не относится к онкогенным вирусам и не вызывает рак напрямую.
Онколог объяснил, что после завершения лечения в организме человека могут сохраняться отдельные раковые клетки, которые долгое время остаются в неактивном состоянии. На фоне резкого снижения иммунитета, в том числе после тяжелых инфекций, такие клетки могут «просыпаться» и вновь начинать развиваться.
Кроме того, врач обратил внимание на тенденцию к омоложению онкологических заболеваний. По его словам, этому способствуют хронический стресс, нарушения питания и воспалительные процессы, которые нередко остаются без должного лечения, передает «Радиоточка НСН».
