Спрос на жилье в Таиланде среди российских покупателей зарубежной недвижимости в первом полугодии вырос почти в полтора раза, передает «Коммерсант». По данным аналитиков, с января по июнь россияне приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве, год к году показатель вырос более чем 46%. Березин подтвердил, что рост числа сделок действительно есть, и этому способствует сразу несколько факторов.

«Спрос на зарубежную недвижимость в принципе в первой половине 2026 года. Связано это и с тем, что оживились инвесторы, которые хотят сохранить свои средства не только в России, но и за рубежом. Что касается конкретно Таиланда, то важно понимать, как подсчитывался именно этот результат. Учтены ли сделки с виллами в этой статистике или нет? Потому что покупка виллы — это не покупка в полную собственность, а долгосрочная аренда. Также многие покупают недвижимость в рассрочку, особенно в новостройках. В статистике покупка в рассрочку учитывается, когда сделан последний взнос или сделан первый? Это тоже надо иметь ввиду. Но несмотря на это рост спроса действительно есть. Из этой страны нет никаких отрицательных новостей, а сейчас это уже серьезный аргумент за покупку. Индонезию можно считать конкурентом Таиланда, но все-таки снижение там не столь большое, поэтому именно этот фактор я бы всерьез, как причину роста покупательской активности в Таиланде не рассматривал. А вот то, что в моменте снизилось число сделок по Ближнему востоку, безусловно, сказалось. Также в Таиланде по-прежнему большое число вариантов по покупке. Есть прямые переводы из России, есть криптовалюты, есть компании, которые предлагают даже частичную оплату в России. Это сегодня очень серьезный аргумент», — поделился он.

Эксперт отметил, что Таиланд, как и весь регион в целом, может быть привлекателен с точки зрения инвестиций.

«Все страны Юго-Восточной Азии в теории демонстрирует неплохую доходность, просто потому что курортный сезон там долгий, порог входа там тоже не очень большой. Цены в Таиланде меняются не очень сильно. Обычно там рост от 2% до 5% в год, это максимум, и то в последние годы даже этого нет. Порог входа студии в строящемся проекте на Пхукете — 80—90 тысяч евро, в Паттайе процентов на 20-30 меньше. Но это минимальный порог входа, обычно большая часть сделок осуществляется по ценам от 150-200 тысяч в евро или в долларах. Средние цифры доходности там выше, чем, допустим, в Европе. Но и определенные риски чуть выше, чем в той же Европе», — рассказал Березин.