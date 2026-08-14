Россияне скупают: В чем плюсы и минусы недвижимости в Таиланде
Инвестиции в жилье в Таиланде есть свои недостатки, но преимущества перевешивают, заявил НСН Филипп Березин.
Активность россиян на рынке Таиланда вызвана спокойной обстановкой в стране, снижением числа сделок на Ближнем востоке, а также низкой точкой входа и удобными форматами приобретения, однако у рынка есть свои нюансы, которые нужно учитывать, объяснил НСН главный редактор портала prian.ru о зарубежной недвижимости Филипп Березин.
Спрос на жилье в Таиланде среди российских покупателей зарубежной недвижимости в первом полугодии вырос почти в полтора раза, передает «Коммерсант». По данным аналитиков, с января по июнь россияне приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве, год к году показатель вырос более чем 46%. Березин подтвердил, что рост числа сделок действительно есть, и этому способствует сразу несколько факторов.
«Спрос на зарубежную недвижимость в принципе в первой половине 2026 года. Связано это и с тем, что оживились инвесторы, которые хотят сохранить свои средства не только в России, но и за рубежом. Что касается конкретно Таиланда, то важно понимать, как подсчитывался именно этот результат. Учтены ли сделки с виллами в этой статистике или нет? Потому что покупка виллы — это не покупка в полную собственность, а долгосрочная аренда. Также многие покупают недвижимость в рассрочку, особенно в новостройках. В статистике покупка в рассрочку учитывается, когда сделан последний взнос или сделан первый? Это тоже надо иметь ввиду. Но несмотря на это рост спроса действительно есть. Из этой страны нет никаких отрицательных новостей, а сейчас это уже серьезный аргумент за покупку. Индонезию можно считать конкурентом Таиланда, но все-таки снижение там не столь большое, поэтому именно этот фактор я бы всерьез, как причину роста покупательской активности в Таиланде не рассматривал. А вот то, что в моменте снизилось число сделок по Ближнему востоку, безусловно, сказалось. Также в Таиланде по-прежнему большое число вариантов по покупке. Есть прямые переводы из России, есть криптовалюты, есть компании, которые предлагают даже частичную оплату в России. Это сегодня очень серьезный аргумент», — поделился он.
Эксперт отметил, что Таиланд, как и весь регион в целом, может быть привлекателен с точки зрения инвестиций.
«Все страны Юго-Восточной Азии в теории демонстрирует неплохую доходность, просто потому что курортный сезон там долгий, порог входа там тоже не очень большой. Цены в Таиланде меняются не очень сильно. Обычно там рост от 2% до 5% в год, это максимум, и то в последние годы даже этого нет. Порог входа студии в строящемся проекте на Пхукете — 80—90 тысяч евро, в Паттайе процентов на 20-30 меньше. Но это минимальный порог входа, обычно большая часть сделок осуществляется по ценам от 150-200 тысяч в евро или в долларах. Средние цифры доходности там выше, чем, допустим, в Европе. Но и определенные риски чуть выше, чем в той же Европе», — рассказал Березин.
Он отметил, что у страны есть свои минусы, которые могут оттолкнуть потенциального покупателя, хотя во многом плюсы их перевешивают.
«Ключевой момент, что вы находитесь далеко от этой страны. Если мы говорим о пассивном доходе, вам в любом случае нужно находить какого-то помощника. Это всегда определенный риск, насколько ответственно они будут подходить к сдаче именно вашего объекта. Также часть покупателей в Таиланде смущает тот факт, что землю нельзя приобрести в собственность, только в долгосрочную аренду. Например, покупка виллы — это всегда долгосрочная аренда. Часть покупателей это всегда отпугивает. В целом рынок тайской недвижимости, если брать его целиком, а не только спрос со стороны иностранцев, за исключением Пхукета чувствует себя не очень хорошо. В Таиланде довольно много строили, и там очень сильно снижается внутренний спрос. Это тренд последнего полугодия. За пределами Пхукета и отчасти Патайи российский спрос все-таки сильно ограничен. Но, на мой взгляд плюсы пересиливают минусы», — поделился специалист.
Ранее Филипп Березин рассказывал НСН, почему белорусская загородная недвижимость может быть менее привлекательной для покупателей, хотя стоит дешевле, чем аналогичные объекты в Подмосковье и Ленинградской области.
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