Депутата от КПРФ Михаила Матвеева сняли с выборов в Госдуму

Иск подала 63-летняя конкурентка Матвеева Анна Саранцева из Партии пенсионеров. Она утверждала, что депутат использовал снимки без согласия правообладателей, в том числе из «России сегодня» и «Комсомольской правды». В суде были допрошены фотографы, подтвердившие использование их работ без разрешения.

Матвеев назвал жалобу «беспределом» и указал на политическую подоплеку разбирательства. Депутат заявил, что его конкурентка связана с руководством Федерации борьбы, которую возглавляет единоросс Александр Живайкин, также баллотирующийся по этому округу. Политик намерен подавать апелляцию на судебный вердикт.

В беседе с НСН Михаил Матвеев в заявил, что не намерен покидать Россию, если не получится переизбраться в Госдуму на фоне судебного иска.

