Депутата от КПРФ Михаила Матвеева сняли с выборов в Госдуму
Самарский областной суд снял с выборов в Госдуму действующего депутата от КПРФ Михаила Матвеева. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.
Основанием для снятия стали претензии по авторским правам. Региональный избирком поддержал иск, в котором указывалось на использование в агитации чужих фотографий и шрифтов Microsoft, лицензия на которые ограничена для России после 2022 года.
Иск подала 63-летняя конкурентка Матвеева Анна Саранцева из Партии пенсионеров. Она утверждала, что депутат использовал снимки без согласия правообладателей, в том числе из «России сегодня» и «Комсомольской правды». В суде были допрошены фотографы, подтвердившие использование их работ без разрешения.
Матвеев назвал жалобу «беспределом» и указал на политическую подоплеку разбирательства. Депутат заявил, что его конкурентка связана с руководством Федерации борьбы, которую возглавляет единоросс Александр Живайкин, также баллотирующийся по этому округу. Политик намерен подавать апелляцию на судебный вердикт.
В беседе с НСН Михаил Матвеев в заявил, что не намерен покидать Россию, если не получится переизбраться в Госдуму на фоне судебного иска.
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