«С 2022 года популярность Дубая резко выросла. В ковид ОАЭ не так сильно закрывались, уже тогда спрос пошел вверх. В начале 2023 года спрос вырос в пять-шесть раз, что стало рекордом. Счет тогда уже шел на тысячи сделок. С 2024 спрос со стороны россиян начал падать, но иностранцы и местные жители покупать недвижимость продолжают активно. Российский спрос все равно в два-три раза выше, чем десять лет назад. Конфликт вокруг Ирана еще не завершился, но массового бегства из Дубая нет. Сегодня речь идет о покупке 200-300 объектов в месяц со стороны россиян. При этом один инвестор приобретает не один объект чаще всего. Дубаю надо что-то придумывать, чтобы сохранить поток и упростить правила проживания тем, кто уже находится там. Для жителей Юго-Восточной Азии это решение с ВНЖ - огромный плюс, это Индия, Пакистан, граждане этих стран приезжают десятками тысяч ежемесячно», - отметил он.

По его словам, хороший объект не может стоить меньше нескольких сотен тысяч евро, это касается не только Дубая.

«Порог входа составляет 130-150 тысяч евро, в реальности в Дубае россияне покупают объекты дороже 200-250 тысяч евро. В элитной недвижимости цены в полтора-два раза дороже. Что касается Индии, Пакистана, люди так и работают, кто-то получает статус. Плюс это вложение и стабильность. Самые дешевые варианты – это не лучшее инвестиционное решение, но легализовать в стране это помогает. Среди россиян сейчас в топе Турция, Таиланд, Грузия и ОАЭ, несколько сделок приходится на Испанию. Чудес не бывает, хороший объект не может стоить меньше нескольких сотен тысяч евро», - добавил собеседник НСН.

Черногория по-прежнему популярна у россиян за счет недорогой недвижимости. Об этом НСН заявил главный редактор портала о зарубежной недвижимости Prian.ru Филипп Березин.

