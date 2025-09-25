Инвестировать в коммерческую недвижимость в Европе сейчас могут лишь те из россиян, кто имеет иммиграционный статус в Европе или второе гражданство, а также те, у кого нет проблем с переводом средств, заявил НСН главный редактор портала prian.ru о зарубежной недвижимости Филипп Березин.

Несмотря на общее снижение интереса россиян к покупке коммерческой недвижимости за рубежом, спрос на объекты в отдельных странах, таких как Италия и Греция, продолжает расти, сообщает РБК. В целом, за первые шесть месяцев 2025 года количество заявок на приобретение зарубежных коммерческих активов сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.