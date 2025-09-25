Россиянам объяснили, в каких европейских странах проще купить недвижимость
Те россияне, кто может позволить себе приобрести недвижимость в ЕС, покупают его чаще в странах Южной Европы, заявил в беседе с НСН Филипп Березин.
Инвестировать в коммерческую недвижимость в Европе сейчас могут лишь те из россиян, кто имеет иммиграционный статус в Европе или второе гражданство, а также те, у кого нет проблем с переводом средств, заявил НСН главный редактор портала prian.ru о зарубежной недвижимости Филипп Березин.
Несмотря на общее снижение интереса россиян к покупке коммерческой недвижимости за рубежом, спрос на объекты в отдельных странах, таких как Италия и Греция, продолжает расти, сообщает РБК. В целом, за первые шесть месяцев 2025 года количество заявок на приобретение зарубежных коммерческих активов сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По его словам, Европу чаще выбирают для крупных вложений.
«Если же мы говорим о крупных, серьезных вложениях, то больше интерес к рынкам понятным, стабильным, таким, как рынки Европы. Россиянам там сейчас очень трудно что-то купить, тем более если нет никакого иммиграционного статуса. Если есть второе гражданство, вид на жительство в Европе, уже можно что-то покупать. Естественно, в первую очередь в странах Южной Европы, чуть меньше в Западной. Восточная Европа в этом плане менее интересна, потому что к россиянам там относятся с большим подозрением, а рынки недвижимости функционируют по другим правилам», - добавил Березин.
Березин отметил, что в последнее время россияне активно инвестируют в недвижимость ОАЭ, Таиланда или Казахстана.
«Коммерческой недвижимостью, инвестициями в зарубежную недвижимость интересуется примерно 15-20% россиян, которые, в принципе, рассматривают для себя возможность покупки за рубежом. Они, как правило, имеют иммиграционный статус в Европе или второе гражданство. И у них нет проблем с переводом средств, потому что одно дело купить небольшую квартирку стоимостью в 100-150 тысяч евро, и совсем другое существенные инвестиции, которые требуют миллионов, причем на зарубежных счетах. Спрос на объекты для инвестиций есть в Испании, в небольших балканских странах, в том числе, со стороны россиян. Кроме того, есть спрос на коммерческие объекты в тех странах, которые россияне стали активно осваивать в последние три года. Например, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Таиланде, в Казахстане. Там спрос отчасти связан и с тем, что россияне открывают свои бизнесы», - рассказал эксперт.
Ранее юрист предупредил о последствиях ужесточения правил продажи недвижимости в ОАЭ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
