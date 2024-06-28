Россиянам назвали ошибки, из-за которых могут отказать в ипотеке

Банки готовы одобрить ипотечный заем, если ежемесячный платеж не будет превышать 50-70% чистого дохода заемщика, при этом всегда учитывается текущая долговая нагрузка: сюда относятся кредитные карты и уже действующие кредиты. Об этом сообщил AIF.Ru.

По словам руководителя департамента ипотечного кредитования «ТСН Недвижимость» Юлии Позаченюк, каждую кредитную карту банк рассматривает как наличие долговой нагрузки в размере 10% от ее ежемесячного лимита. При этом неважно, пользуется человек ей или нет, уточнила она. Так, от открытия кредитных карт стоит отказаться, если есть планы по получению ипотеки.

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Также отмечается, что если первоначальный взнос составляет 40-50%, то это не только повысит шансы на одобрение ипотеки, но и позволит получить более привлекательную ставку по кредиту.

Кроме того, генеральный директор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин рассказал, что бывали случаи, когда даже штраф в 500 рублей становился причиной отказа в выдаче ипотеки. По его словам, перед взятием ипотеки необходимо проверить наличие любых штрафов.

Ранее сообщалось, что Сбербанк временно прекратил выдавать IT-специалистам льготные ипотечные кредиты в связи с окончанием выделенного лимита до официального закрытия программы «Господдержка» с 1 июля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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