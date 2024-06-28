Россиянам назвали ошибки, из-за которых могут отказать в ипотеке
Банки готовы одобрить ипотечный заем, если ежемесячный платеж не будет превышать 50-70% чистого дохода заемщика, при этом всегда учитывается текущая долговая нагрузка: сюда относятся кредитные карты и уже действующие кредиты. Об этом сообщил AIF.Ru.
По словам руководителя департамента ипотечного кредитования «ТСН Недвижимость» Юлии Позаченюк, каждую кредитную карту банк рассматривает как наличие долговой нагрузки в размере 10% от ее ежемесячного лимита. При этом неважно, пользуется человек ей или нет, уточнила она. Так, от открытия кредитных карт стоит отказаться, если есть планы по получению ипотеки.
Также отмечается, что если первоначальный взнос составляет 40-50%, то это не только повысит шансы на одобрение ипотеки, но и позволит получить более привлекательную ставку по кредиту.
Кроме того, генеральный директор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин рассказал, что бывали случаи, когда даже штраф в 500 рублей становился причиной отказа в выдаче ипотеки. По его словам, перед взятием ипотеки необходимо проверить наличие любых штрафов.
Ранее сообщалось, что Сбербанк временно прекратил выдавать IT-специалистам льготные ипотечные кредиты в связи с окончанием выделенного лимита до официального закрытия программы «Господдержка» с 1 июля, передает «Радиоточка НСН».
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