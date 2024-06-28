Россиянам назвали ошибки, из-за которых могут отказать в ипотеке

Банки готовы одобрить ипотечный заем, если ежемесячный платеж не будет превышать 50-70% чистого дохода заемщика, при этом всегда учитывается текущая долговая нагрузка: сюда относятся кредитные карты и уже действующие кредиты. Об этом сообщил AIF.Ru.

По словам руководителя департамента ипотечного кредитования «ТСН Недвижимость» Юлии Позаченюк, каждую кредитную карту банк рассматривает как наличие долговой нагрузки в размере 10% от ее ежемесячного лимита. При этом неважно, пользуется человек ей или нет, уточнила она. Так, от открытия кредитных карт стоит отказаться, если есть планы по получению ипотеки.