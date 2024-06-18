Льготная ипотека помогла: В Россию вернулись 80% уехавших IT-специалистов
Льготная ипотека для IT-специалистов была единственным успешным инструментом по удержанию кадров в России, заявил НСН разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Сегодня 80% уехавших из России специалистов IT-сферы уже вернулись, но делают это тихо, поэтому в информационном поле это не так заметно. Об этом НСН заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Ранее источник «Ведомостей» сообщил, что кабинет министров рассматривает возможность изменения условий выдачи льготных ипотечных кредитов по программе для сотрудников сферы IT. В частности, речь идет о повышении порога по минимальному уровню зарплат. Также планируется исключить из программы Москву и Санкт-Петербург. Геллер считает, что нет ничего критичного в сворачивании этой программы для городов, где спрос на программу упал.
«Эта профессиональная ипотека была единственным эффективным инструментом по удержанию IT-специалистов. Если говорить о продлении, то понятно, что это очень накладно для государства и нужно смотреть, в каких регионах спрос затихает, а где только начинает расти. Если видно, что в Москве и Петербурге спрос сильно снизился, а все желающие уже взяли эту ипотеку, то, конечно, имеет смысл в этих регионах уже закрыть программу. С другой стороны, именно в Москве и Петербурге IT-специалисты склонны к релокации по своим ментальным особенностям. Надо смотреть на цифры и делать выводы»,, - подчеркнул он.
При этом Геллер рассказал, что большая часть релокантов уже вернулась, а IT-рынок привык к нехватке специалистов.
«Около 80% уже вернулись и продолжают возвращаться. Но, конечно, 100% не вернутся. Возвращаются очень тихо, если сравнивать с тем, как громко они уезжали. Поэтому в СМИ это не освещается. IT-рынок исторически всегда рос на нехватке специалистов, всегда в любой год рынку не хватало сотрудников. IT-сфера умеет с этим работать, появляются новые ребята, которые занимают места ушедших», - заверил разработчик.
Ранее генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко в рамках российского интернет-форума заявил, что российскую экономику ожидает дефицит IT-специалистов в миллион человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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