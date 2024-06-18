Льготная ипотека помогла: В Россию вернулись 80% уехавших IT-специалистов

Ранее источник «Ведомостей» сообщил, что кабинет министров рассматривает возможность изменения условий выдачи льготных ипотечных кредитов по программе для сотрудников сферы IT. В частности, речь идет о повышении порога по минимальному уровню зарплат. Также планируется исключить из программы Москву и Санкт-Петербург. Геллер считает, что нет ничего критичного в сворачивании этой программы для городов, где спрос на программу упал.

«Эта профессиональная ипотека была единственным эффективным инструментом по удержанию IT-специалистов. Если говорить о продлении, то понятно, что это очень накладно для государства и нужно смотреть, в каких регионах спрос затихает, а где только начинает расти. Если видно, что в Москве и Петербурге спрос сильно снизился, а все желающие уже взяли эту ипотеку, то, конечно, имеет смысл в этих регионах уже закрыть программу. С другой стороны, именно в Москве и Петербурге IT-специалисты склонны к релокации по своим ментальным особенностям. Надо смотреть на цифры и делать выводы»,, - подчеркнул он.