Сбербанк временно прекратил выдачу ипотеки для IT-специалистов
Сбербанк временно прекратил выдавать IT-специалистам льготные ипотечные кредиты в связи с окончанием выделенного лимита до официального закрытия программы «Господдержка» с 1 июля. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу организации.
При этом прием заявок по льготной программе для IT-специалистов продолжается, отметили в банке. В пресс-службе также подчеркнули, что средства в полном объеме будут выданы по договорам, заключенным до 21 июня. По одобренным заявкам, по которым кредитный договор пока не заключен, однако имеется запись на сделку, выдача льготных кредитов будет осуществляться до 24 июня.
В Сбербанке объяснили сложившуюся ситуацию «аномально высоким спросом на фоне перетока клиентов из других банков».
Ранее сообщалось, что Сбербанк начнет обслуживание юридических лиц в Донецке и Луганске с 25 июня.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянина задержали в Черногории по запросу США
- Сбербанк временно прекратил выдачу ипотеки для IT-специалистов
- Рогов: ВСУ нанесли удар по городу Токмак в Запорожской области
- Суд оставил под стражей подозреваемого в даче взятки предпринимателя Фомина
- СМИ: В Пакистане мужчину сожгли заживо за осквернение Корана
- СМИ: Трамп опережает Байдена по популярности в шести ключевых штатах
- Генпрокуратура ФРГ задержала россиянина по обвинению в шпионаже
- Журналист Кушанашвили находится в реанимации в тяжёлом состоянии
- Белоусов: Вооруженные силы РФ владеют инициативой на всей линии фронта
- СБУ завела дело против Кузи из «Универа»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru