Сбербанк временно прекратил выдачу ипотеки для IT-специалистов

При этом прием заявок по льготной программе для IT-специалистов продолжается, отметили в банке. В пресс-службе также подчеркнули, что средства в полном объеме будут выданы по договорам, заключенным до 21 июня. По одобренным заявкам, по которым кредитный договор пока не заключен, однако имеется запись на сделку, выдача льготных кредитов будет осуществляться до 24 июня.

В Сбербанке объяснили сложившуюся ситуацию «аномально высоким спросом на фоне перетока клиентов из других банков».

Ранее сообщалось, что Сбербанк начнет обслуживание юридических лиц в Донецке и Луганске с 25 июня.

