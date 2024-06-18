Росреестр: Продажи вторичного жилья в Москве сократились на 12%
С января по май количество сделок с готовым жильем сократилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: показатель снизился до 54,6 тысячи сделок. Об этом сообщила пресс-служба Росреестра.
Отмечается, что в мае было зарегистрировано 11,4 тысячи продаж в сегменте «вторички», что на 13% меньше, чем было зафиксировано в апреле. В ведомстве уточнили, что такая тенденция наблюдалась и в предыдущие годы.
Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов отметил, что, если смотреть на показатели мая с 2020 года, то по отношению к апрелю количество сделок на вторичном рынке ежегодно снижается в среднем на 21%.
Ранее сообщалось, что общий объем инвестиций в недвижимость в России по итогам января-мая текущего года вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и достиг 318 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru