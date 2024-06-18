В России инвестиции в недвижимость достигли рекордных 318 млрд рублей
Общий объем инвестиций в недвижимость в России по итогам января-мая текущего года вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и достиг 318 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные консалтингового агентства CORE.XP.
Как отметили аналитики, указанная сумма — исторический рекорд по сравнению с аналогичными периодами в прошлом.
В частности, вложения в площадки под жилую недвижимость стали больше в 2,4 раза и составили 110 млрд рублей. Это максимум за январь-май в последние 10 лет. При этом инвестиции в склады выросли в 2,6 раза, до 53,7 млрд рублей, в офисы — в 1,6 раза и составили 93,4 млрд. В то же время вложения в площади под ретейл сократились на 47%, по данным экспертов, они составляют 45,2 млрд рублей.
Между тем фонд «Институт экономики города» заявили о снижении доступности жилья в РФ в последние четыре года, рост цен на недвижимость опережал рост доходов граждан, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru