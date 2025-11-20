Трамп вновь заявил, что не доволен Путиным

Президент США Дональд Трамп подверг критике главу российского государства Владимира Путина.

Экс-депутат Рады: Трамп готов сдать Зеленского, чтобы решить украинский конфликт

Он констатировал, что, несмотря на ранее установленные добрые отношения, его нынешнее отношение к лидеру РФ определяется как разочарование в связи с отсутствием прогресса в урегулировании кризиса вокруг Украины.

На мероприятии «Инвестиционный форум США — Саудовская Аравия» Трамп заверил, что мир будет достигнут.

Ранее стало известно, что Украина не принимает новый план Трампа по урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

