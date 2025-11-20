Последняя рабочая неделя будет включать в себя два рабочих дня

Это стало возможным из-за переноса выходного дня с воскресенья, 5 января, на среду, 31 декабря. Таким образом, после рабочего вторника сразу начнутся новогодние праздники. Региональные власти вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни, ориентируясь на местные религиозные или иные значимые даты. Введение таких дней не является основанием для снижения оклада сотрудников.

Самая короткая рабочая зима ожидает россиян в конце 2025 - начале 2026 года, граждане будут трудиться всего 56 дней из 90, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

