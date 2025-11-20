СМИ: Спасатели в Красноярском крае проверяют пещеры в поисках семьи Усольцевых
В Красноярском крае продолжаются поисковые операции, направленные на обнаружение семьи Усольцевых, которая исчезла во время туристического похода в конце сентября, сообщает «Абзац».
По информации представителя спасательной службы Александра Якимова, к работам привлечена группа из четырех специалистов и трех единиц спецтехники. Спасатели тщательно обследуют наиболее труднодоступные территории Партизанского района. В зоне их внимания находятся пещеры и скальные массивы, где, по одной из версий, туристы могли укрыться или случайно заблудиться.
Накануне поисковый отряд проверил пещеру глубиной 15 метров и протяженностью 30, а также осмотрел прилегающий лесной массив на площади 2,5 километра. Следов пропавших обнаружено не было.
Ранее экс-следователь допустил, что пропажа семьи Усольцевых является инсценировкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
