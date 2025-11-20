Россияне могут получить доплату за стаж работы в компании
Компании в России могут устанавливать дополнительные выплаты для сотрудников с большим стажем работы, сообщает «Прайм» со ссылкой на зампредседателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасию Горелкину.
По ее словам, эти выплаты делятся на два типа: государственные и корпоративные. Такая мера стимулирует лояльность персонала и помогает удерживать ценные кадры в отраслях со сложными условиями труда. Государственные надбавки положены, например, пожарным, спасателям и работникам угольной промышленности. Для их получения нужно обратиться в Социальный фонд с пакетом документов.
Корпоративные надбавки компании вводят самостоятельно. Сотрудник подтверждает свой стаж трудовой книжкой и справками, а кадровая служба компании принимает решение о назначении выплаты. В таких отраслях, как промышленность и авиация, важен стаж работы по конкретным должностям, указанным в корпоративных правилах.
Размер доплаты является индивидуальным и зависит от оклада, политики компании и особенностей должности.
Ранее стало известно, почему 90% россиян испытывают трудности при поиске работы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
