СМИ: Цены на вторичное жилье в апреле упали в каждом третьем крупном городе РФ
Стоимость «вторички» в апреле снизилась в 28% крупных городов России (14 из 50 исследуемых) сообщает РБК-Недвижимость.
Отмечается, что сильнее всего потеряли в цене квартиры на вторичном рынке Рязани. Там стоимость квадратного места «вторички» упала на 1,51% и достигла 92,7 тысячи рублей. На втором месте по подешевевшему жилью идет Владивосток - цена квадратного метра уменьшилась на 1,11%, до 171,4 тысячи рублей. Тройку замыкает подмосковная Балашиха с падением стоимости «квадрата» «вторички» на 0,87% и достигла 167,1 тысячи рублей.
В топ-5 городов-лидеров по падению стоимости «квадрата» попали Магнитогорск и Тула. За апрель «квадрат» вторичного жилья в этих городах стал дешевле на 0,71% и 0,67% соответственно.
Ранее стало известно, что в марте 2024 года выдача ипотеки в России упала почти на 40% по сравнению с тем периодом прошлого года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru