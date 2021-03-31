Рост ставок способен подстегнуть спрос на ипотеку
Управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Михаил Доронкин в эфире НСН рассказал, что увеличение числа проблемных кредитов не окажет существенного влияния на популярность ипотеки.
В 2021 году выдача ипотеки начнет замедляться, считают участники рынка. Эксперты ожидают ухудшения качества ипотечных ссуд, поскольку спрос на них снижается, а долговая нагрузка россиян растет. Проблемными могут стать не только реструктурированные кредиты, но и вновь выданные. В рейтинговом агентстве «Эксперт РА» полагают, что в первой половине года объем просроченной задолженности вырастет на 8–10%, во второй — на 12–15%.
Управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Михаил Доронкин в эфире НСН предположил, что в связи с ростом числа проблемных кредитов банки могут несколько снизить уровень одобрения для наиболее закредитованных заемщиков.
«Некоторое ускорение роста просроченной задолженности обосновано. Прошлый год был достаточно сложный, часть заемщиков реструктурировала свою задолженность перед банками, часть из них условно не сможет войти в график платежей, поэтому они будут просрочены. В этом году, конечно, будет менее активно расти кредитный портфель ипотеки. В прошлом году мы видели ажиотажный спрос, часть спроса была реализована уже в прошлом году досрочно. Банки могут несколько скорректировать свою риск-политику, то есть снизить уровень одобрения для, может быть, наиболее закредитованных заемщиков. Но в целом, думаю, что какого-то жесткого сценария не будет. Даже если ухудшение будет, то сдержанное. Большинство заемщиков могут почувствовать снижение доступности ипотеке только в росте ипотечных ставок», - заявил он.
Собеседник НСН добавил, что на популярности ипотеки это вряд ли скажется. По его словам, на ажиотажный спрос могут повлиять растущие ипотечные ставки.
«Тем не менее, ипотека будет расти высокими темпами в этом году, спрос останется высокий, а если еще и ипотечные ставки начнут расти поверх роста ключевой, то это дополнительно может подстегнуть спрос в этом году и даже часть спроса следующего года. Динамика портфеля останется высокая, динамика просрочки тоже будет высокая, но пока еще говорить о сильном росте преждевременно. Даже по росту просрочки в пределах 15-20%, ее доля в портфелях останется примерно на уровне 1%. Говорить о затяжном характере такого роста преждевременно, потому что, скорее всего, это последствия влияния пандемия. По мере восстановления экономики и роста зарплат мы увидим некоторое торможение», - объяснил он.
По данным ЦБ на начало марта, общий объем задолженности по ипотеке составил 9,5 трлн руб., из них просрочены 71,65 млрд рублей. По прогнозам специалистов из «Эксперта РА», к концу 2021 года объем просрочки может достигнуть 90 млрд рублей.
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