Рост ставок способен подстегнуть спрос на ипотеку

В 2021 году выдача ипотеки начнет замедляться, считают участники рынка. Эксперты ожидают ухудшения качества ипотечных ссуд, поскольку спрос на них снижается, а долговая нагрузка россиян растет. Проблемными могут стать не только реструктурированные кредиты, но и вновь выданные. В рейтинговом агентстве «Эксперт РА» полагают, что в первой половине года объем просроченной задолженности вырастет на 8–10%, во второй — на 12–15%.

Управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Михаил Доронкин в эфире НСН предположил, что в связи с ростом числа проблемных кредитов банки могут несколько снизить уровень одобрения для наиболее закредитованных заемщиков.

«Некоторое ускорение роста просроченной задолженности обосновано. Прошлый год был достаточно сложный, часть заемщиков реструктурировала свою задолженность перед банками, часть из них условно не сможет войти в график платежей, поэтому они будут просрочены. В этом году, конечно, будет менее активно расти кредитный портфель ипотеки. В прошлом году мы видели ажиотажный спрос, часть спроса была реализована уже в прошлом году досрочно. Банки могут несколько скорректировать свою риск-политику, то есть снизить уровень одобрения для, может быть, наиболее закредитованных заемщиков. Но в целом, думаю, что какого-то жесткого сценария не будет. Даже если ухудшение будет, то сдержанное. Большинство заемщиков могут почувствовать снижение доступности ипотеке только в росте ипотечных ставок», - заявил он.