Эксперт: снижение взноса по льготной ипотеке не увеличит спрос
Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков рассказал НСН, как повлияет на рынок недвижимости снижение правительством первого взноса по ипотеке.
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в понедельник подписал постановление о сокращении вступительного взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
Снижение первоначального взноса по ипотеке с 20% до 15% по льготной программе кредитования облегчит жизнь людям, но не простимулирует спрос, заявил в эфире НСН член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.
По словам Барсукова, эта мера упростит жизнь тем, кто уже был готов взять ипотеку, у них были 15% первоначального взноса, и они думали, где взять оставшиеся 5%. Они могли бы их найти и сами, например, для однокомнатной квартиры в Москве за 6 миллионов рулей речь идет про 300 тысяч рублей.
«Рассчитывать, что эта мера вот прямо простимулирует спрос – нет, но облегчит жизнь – да», - сказал он.
Эта мера также приведет льготную программу к банковским реалиям, считает эксперт. По его мнению, для рынка первоначальный взнос в 20% - высоковатая планка.
Ранее сообщалось, что Центробанк разработал концепцию ипотечного страхования, согласно которой банки при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заёмщика и приобретаемой недвижимости. Такая страховка будет обязательной, а её сумму будут учитывать в полной стоимости кредита.
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