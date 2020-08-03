Эксперт: снижение взноса по льготной ипотеке не увеличит спрос

По словам Барсукова, эта мера упростит жизнь тем, кто уже был готов взять ипотеку, у них были 15% первоначального взноса, и они думали, где взять оставшиеся 5%. Они могли бы их найти и сами, например, для однокомнатной квартиры в Москве за 6 миллионов рулей речь идет про 300 тысяч рублей.

«Рассчитывать, что эта мера вот прямо простимулирует спрос – нет, но облегчит жизнь – да», - сказал он.

Эта мера также приведет льготную программу к банковским реалиям, считает эксперт. По его мнению, для рынка первоначальный взнос в 20% - высоковатая планка.

Ранее сообщалось, что Центробанк разработал концепцию ипотечного страхования, согласно которой банки при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заёмщика и приобретаемой недвижимости. Такая страховка будет обязательной, а её сумму будут учитывать в полной стоимости кредита.



