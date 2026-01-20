Новое предложение об ограничении суммы залога для квартиросъемщиков является абсурдным, рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в разговоре с НСН.



Юрист Наталья Непеина предложила установить законодательное ограничение на залог при аренде квартир в России, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на арендаторов и предотвратить злоупотребления. Она предложила установить оптимальный размер суммы в границах от одного до трех ежемесячных платежей. Ее слова приводит «Газета.Ru». Барсуков усомнился, что такая проблема существует.