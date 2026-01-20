Риелтор не оценил идею ограничить размер залога при аренде
Никто не заставляет съемщиков жилья платить больше, чем они хотят, заявил НСН Константин Барсуков.
Новое предложение об ограничении суммы залога для квартиросъемщиков является абсурдным, рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в разговоре с НСН.
Юрист Наталья Непеина предложила установить законодательное ограничение на залог при аренде квартир в России, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на арендаторов и предотвратить злоупотребления. Она предложила установить оптимальный размер суммы в границах от одного до трех ежемесячных платежей. Ее слова приводит «Газета.Ru». Барсуков усомнился, что такая проблема существует.
«Во-первых, у нас общая рыночная практика — залог в размере рыночной оплаты. Такое существует в 99% предложений. В целом, такие условия не только в жилье, но и в коммерции. Во-вторых, самое важное в том, что закон не должен ограничивать вообще все, а давать какую-то свободу выбора людям. Если у меня сдается объект с ценными предметами интерьера, а любой ущерб от арендатора будет громадным, то почему бы мне не установить такую норму залога, которая устроит обе стороны? Если человек не хочет, то он не снимает. Его никто не заставляет платить. В таком случае можно было бы ограничивать залог. Давайте вообще все ограничим в рамках этой логики — это просто бред», — отреагировал он.
Риелтор добавил, что арендаторы редко вступают в конфликт со своими бывшими жильцами.
«У нас в основном все расходятся нормально. Если арендатор ведет себя хорошо, то и вопросов о возврате залога не возникает. Если это происходит, то значит есть существенный повод не отдавать деньги. Причем, это должно быть что-то настолько значительное, чтобы человек понимал, что с ним могут начать судиться из-за этого, а он сможет отстоять свою позицию. К тому же, сейчас средняя цена за месячную аренду довольно высокая, то есть речь идет уже о серьезных суммах. Это не 10-20-30 тысяч, на которые многие просто плюнут, а 60-100. Почему бы за них и не посудиться?», — подчеркнул он.
Ранее риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова объяснила НСН рекордный рост рынка аренды жилья в Москве.
