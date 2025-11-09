Аренда квартир подешевела в 16 городах России - больше всего в Москве

По данным «Авито Недвижимости», сильнее всего цены упали в Москве (−15%), Краснодаре (−14%), Екатеринбурге, Брянске (−12%) и Сочи (−11%). В диапазоне 5–10% снижение зафиксировано в Челябинске, Туле, Ижевске, Рязани, Владимире, Калининграде, Перми, Кемерово, Ярославле, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Руководитель направления долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев пояснил, что снижение цен стало прямой реакцией на рост числа предложений. По его словам, обилие доступных вариантов сгладило возможный рост стоимости, а также изменило структуру спроса: арендаторы всё чаще выбирают более просторное жильё, что заставляет собственников снижать цены для повышения конкурентоспособности.

При этом, отметил эксперт, спрос остаётся достаточно высоким — в среднем арендодатели находят жильцов в течение недели. Однако сезонных всплесков, характерных для предыдущих лет, в этом году не наблюдается.

Параллельно продолжает развиваться рынок краткосрочной аренды, востребованный в первую очередь среди туристов. В октябре 2025 года дешевле всего (23–27 тыс. руб.) снять жилье можно было в Кирове, Ульяновске, Иванове, Брянске, Саратове, Ставрополе, Челябинске, Краснодаре, Липецке, Смоленске, Ижевске и Омске. Дороже всего — в Москве (80 тыс.), Хабаровске (52 тыс.), Петербурге (47 тыс.), Казани (43 тыс.) и Сочи (41 тыс.). В целом по стране в третьем квартале 2025 года средняя стоимость суточной аренды квартиры составила 4,1 тыс. рублей, а загородного дома — 8,4 тыс. рублей.

