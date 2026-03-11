Песков: Со времен стамбульских договоренностей реальность изменилась
11 марта 202607:59
Достигнутые в 2022 году в Стамбуле договоренности по ситуации на Украине не соответствуют изменившейся ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
Представитель Кремля ответил на вопрос, остается ли РФ привержена этим договоренностям в решении украинского кризиса.
«Реальность вся изменилась», - подчеркнул Песков.
Ранее пресс-секретарь заявил, что необходимо продолжать трехсторонний формат переговоров по урегулированию на Украине, США готовы к продолжению посреднических усилий, пишет 360.ru.
