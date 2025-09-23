Риелтор опроверг прогноз по росту стоимости аренды жилья
Если ЦБ продолжит снижать ключевую ставку, ипотека в стране станет более доступной, россияне снова начнут покупать квартиры и интерес к аренде недвижимости спадет, заявил НСН риелтор Олег Бендриков.
Роста цен на аренду квартир не ожидается в связи с продолжением тренда Центробанка РФ на снижение ключевой ставки, рассказал НСН риелтор Олег Бендриков.
Цены на аренду однокомнатных квартир в России к октябрю вырастут на 5–10%, двухкомнатных — на 7–12%, трехкомнатных — на 10–15%. Такой прогноз дала «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина. По ее словам, уровень ставок постепенно повышается, особенно в сегменте среднего и доступного жилья.
Бендриков не согласился с таким предположением.
«На сегодняшний день я не вижу никакого повышения стоимости аренды. Если ключевая ставка будет снижаться, и, соответственно, ипотечная за ней, то повышение стоимости аренды жилья вряд ли будет наблюдаться. Аренда стала дороже ближе к сентябрю, по сравнению с августовскими ценами повысилась на 5-10%. Но вряд ли она еще повысится к декабрю, потому что факторов, влияющих на повышение стоимости аренды, пока не наблюдается. В целом на рынке Москвы как можно было снять однокомнатную квартиру в пределах МКАДа за 50-60 тысяч и вряд ли будет стоить 55-65 тысяч», - рассказал Бендриков.
Стоимость аренды в ближайшей перспективе повышаться не будет, и даже может незначительно понизиться, отметил риелтор.
«Стоимость аренды падать точно не будет, потому что есть много людей, желающих снять квартиру. Это в том числе те, у кого деньги лежат на вкладе: они снимают квартиру, потому что пока вклад выгоднее, чем, например, покупка недвижимости. Если же понизится ключевая, а затем и ипотечная ставка, то опустятся и ставки по вкладам и станут невыгодны. Тогда люди снова начнут приобретать квартиры. В этом случае потенциальный поток реальных арендаторов может снизиться ввиду того, что люди будут смотреть в сторону приобретения недвижимости. Тогда стоимость аренды повышаться точно не будет, а может даже чуть-чуть понизиться», - считает эксперт.
Наибольшим спросом на рынке аренды традиционно пользуются однокомнатные квартиры.
«Спросом пользуются в первую очередь однокомнатные квартиры, далее идут двухкомнатные. Трехкомнатные квартиры в основном снимают семьи, сдать их сложнее, потому что они, во-первых, дороже, во-вторых, собственники трехкомнатных квартир пытаются заселить семью, а это усложняет поиск выбора потенциального арендатора», - пояснил Бендриков.
Ранее риелтор Константин Барсуков в беседе с НСН назвал спрос на ипотеку в Москве полуживым.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Онищенко рассказал, как школы готовятся к пику заболеваемости гриппом
- Онищенко: До конца октября от гриппа надо привить 70 миллионов человек
- В Госдуме призвали увольнять полицейских, не возбуждающих дела о домашнем насилии
- Онищенко назвал регионы из зоны риска по числу заболевших гриппом
- СМИ: У председателя Совета судей РФ Момотова нашли активы на 9 млрд рублей
- Риелтор опроверг прогноз по росту стоимости аренды жилья
- Песков: Согласовать новый ДСНВ фактически невозможно
- Песков: Если США не примут зеркальную позицию по ДСНВ, придется принимать меры
- В МВД рассказали о числе нелегалов в России
- Минобороны отчиталось об ударе возмездия по силам ВСУ за атаку на Крым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru