«На сегодняшний день я не вижу никакого повышения стоимости аренды. Если ключевая ставка будет снижаться, и, соответственно, ипотечная за ней, то повышение стоимости аренды жилья вряд ли будет наблюдаться. Аренда стала дороже ближе к сентябрю, по сравнению с августовскими ценами повысилась на 5-10%. Но вряд ли она еще повысится к декабрю, потому что факторов, влияющих на повышение стоимости аренды, пока не наблюдается. В целом на рынке Москвы как можно было снять однокомнатную квартиру в пределах МКАДа за 50-60 тысяч и вряд ли будет стоить 55-65 тысяч», - рассказал Бендриков.

Стоимость аренды в ближайшей перспективе повышаться не будет, и даже может незначительно понизиться, отметил риелтор.

«Стоимость аренды падать точно не будет, потому что есть много людей, желающих снять квартиру. Это в том числе те, у кого деньги лежат на вкладе: они снимают квартиру, потому что пока вклад выгоднее, чем, например, покупка недвижимости. Если же понизится ключевая, а затем и ипотечная ставка, то опустятся и ставки по вкладам и станут невыгодны. Тогда люди снова начнут приобретать квартиры. В этом случае потенциальный поток реальных арендаторов может снизиться ввиду того, что люди будут смотреть в сторону приобретения недвижимости. Тогда стоимость аренды повышаться точно не будет, а может даже чуть-чуть понизиться», - считает эксперт.

Наибольшим спросом на рынке аренды традиционно пользуются однокомнатные квартиры.

«Спросом пользуются в первую очередь однокомнатные квартиры, далее идут двухкомнатные. Трехкомнатные квартиры в основном снимают семьи, сдать их сложнее, потому что они, во-первых, дороже, во-вторых, собственники трехкомнатных квартир пытаются заселить семью, а это усложняет поиск выбора потенциального арендатора», - пояснил Бендриков.

