Депутат пообещала запретить россиянам покупать жилье за наличные в 2025 году
Сделки по продаже и покупке домов и квартир за наличный расчет могут стать незаконными уже в этом году, об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Ее слова приводят РИА Новости.
Автор инициативы подтвердила, что вся недвижимость дороже одного миллиона рублей будет продаваться только с помощью банковских операций. Она отметила, что текст законопроекта уже подготовлен, он будет внесен на рассмотрение депутатов уже в июне или июле. В таком случае его могут принять до конца 2025 года.
По словам Разворотневой, мошенники часто используют схемы с наличными, чтобы красть жилье у законных владельцев. Число таких происшествий составило восемь тысяч в 2023 году. В 2022 этот показатель был всего лишь шесть тысяч, уточняется в публикации.
Ранее в разговоре с НСН член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил, что при помощи наличных расчетов при купле-продаже недвижимости продавец может попытаться уйти от налогов или скрыть движение средств.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru