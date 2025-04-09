По данным РБК, только каждый 10-й высотной дом в Москве в этом году был построен в категории массового сегмента. Все остальные здания относятся к классу бизнес и премиум. В 2026 году соотношение сохранится. Продолжает расти количество квартир стоимостью от 1 млрд рублей: сейчас их уже 145. Эксперт утверждает, что этот рост достиг своего пика из-за давления на городскую среду.

«Не везде можно построить многоэтажное жилье. Необходимо согласовывать высотность архитектурного комплекса, а она очень сильно зависит от высоты окружающих зданий. Также необходимо сохранять исторический центр города и какие-то объекты. Такого рода объекты серьезно увеличивают плотность застройки, а чем выше здание, тем большее давление оно оказывает на инфраструктуру», — отмечает риелтор.

Собеседник НСН отмечает, что, помимо архитектурных сложностей, компании сталкиваются и с техническими.

«Необходимо проводить полную переработку инженерных сетей, увеличение их мощностей, перекладку инженерных коммуникаций. Это достаточно затратная история, поэтому надо всегда точечно подходить к любому проекту и точечно его реализовать. Это требует достаточно большого комплекса мер по поддержанию инженерных систем, а у нас с этим сейчас не все так благополучно, как нам бы хотелось», — утверждает Константин Апрелев.