Риелтор назвал три проблемы высотной застройки в Москве
Строители многоэтажек премиум-класса сталкиваются с инженерными проблемами, нехваткой рабочих рук и обязаны соблюдать архитектурные нормы, заявил в беседе с НСН Константин Апрелев.
Любое высотное строительство необходимо согласовать с городом, но это только одна из сложностей, рассказал в беседе с НСН вице-президент «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев.
По данным РБК, только каждый 10-й высотной дом в Москве в этом году был построен в категории массового сегмента. Все остальные здания относятся к классу бизнес и премиум. В 2026 году соотношение сохранится. Продолжает расти количество квартир стоимостью от 1 млрд рублей: сейчас их уже 145. Эксперт утверждает, что этот рост достиг своего пика из-за давления на городскую среду.
«Не везде можно построить многоэтажное жилье. Необходимо согласовывать высотность архитектурного комплекса, а она очень сильно зависит от высоты окружающих зданий. Также необходимо сохранять исторический центр города и какие-то объекты. Такого рода объекты серьезно увеличивают плотность застройки, а чем выше здание, тем большее давление оно оказывает на инфраструктуру», — отмечает риелтор.
Собеседник НСН отмечает, что, помимо архитектурных сложностей, компании сталкиваются и с техническими.
«Необходимо проводить полную переработку инженерных сетей, увеличение их мощностей, перекладку инженерных коммуникаций. Это достаточно затратная история, поэтому надо всегда точечно подходить к любому проекту и точечно его реализовать. Это требует достаточно большого комплекса мер по поддержанию инженерных систем, а у нас с этим сейчас не все так благополучно, как нам бы хотелось», — утверждает Константин Апрелев.
Есть и еще один негативный фактор для строительства — нехватка рабочих рук, уверен эксперт.
«Не хватает высококвалифицированных рабочих рук, потому что сделать отделку в обычном жилье совсем не то же самое, что сделать ее в элитном комплексе. Там другие требования по стандартам качества», — отметил он.
Ранее вице-президент «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев заявил НСН, что планы по застройке Москвы высотками могут остаться лишь на словах.
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