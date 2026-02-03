Компания Nissan зарегистрировала в России товарный знак

Японская компания Nissan Motor зарегистрировала в России товарный знак Infiniti. Об этом со ссылкой на данные Роспатента сообщает РИА Новости.

Infiniti - это премиум-бренд японского автопроизводителя, заявка которого, как отмечается, была одобрена в феврале 2026 года.

Регистрация товарного знака позволяет марке продавать в России автомобили, скутеры, роботов-доставщиков и вертолёты, а также детские коляски.

Ранее понский автоконцерн Toyota зарегистрировал в РФ товарный знак Lexus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

