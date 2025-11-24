Россияне переходят на наличные из-за сбоев в работе мобильного интернета

Этот показатель почти в пять раз превышает прирост за аналогичный период прошлого года (137 млрд рублей). Более значительный рост наблюдался лишь в 2022 году на фоне экономической нестабильности.

В ЦБ связывают эту динамику с участившимися перебоями с мобильным интернетом, которые побуждали россиян чаще снимать наличные. При этом крупнейшие банки не фиксируют аномального роста операций по снятию средств. Они считают, что деньги, снятые на летние отпуска, осенью не вернулись на счета, а остались у населения.

Рост оборота объясняется активным использованием уже имевшейся наличности, которая циркулирует в торговле и через инкассацию возвращается в банки.

Ранее в Кремле назвали оправданным отключение интернета для обеспечения безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

