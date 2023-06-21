«Разогреет рынок»: Компенсация 50% аренды жилья может привести к подорожанию новостроек

Накануне сообщалось, что в России планируют запустить программу, стимулирующую молодежь к накоплению первоначального взноса по ипотеке. Для этого людям в возрасте до 35 лет будут компенсировать 50% платы за арендное жилье. Отмечается, что обязательным условием субсидирования станет параллельное накопление на покупку своего жилья в новостройке. Константин Апрелев поддержал инициативу.

«Во-первых, это выход из тени по всем договорам найма. Из этой суммы в 50% как минимум 13% будет возвращаться в виде налога на доходы от сдачи недвижимости в аренду. Либо 13%, либо 6%, если люди будут выбирать какой-то особый режим налогообложения. Как минимум от 13% до 25% будет возвращаться в бюджет. При этом эшелонированная поддержка, которая реализовывалась Минстроем во время пандемии, когда всем на рынке участникам была предоставлена льготная ставка по ипотеке на приобретение новостроек… Она разогрела рынок, и цены взлетели на 30-50% в регионах», - сказал Апрелев.

Он отметил, что простимулировать спрос на рынке можно, если не заполнять на 100% эскроу-счета. По словам Апрелева, можно получать от людей, которые хотят купить недвижимость по окончании строительства, 10-15% в виде гарантийного взноса. Потом уже можно выдавать ипотечный кредит людям, которые таким образом наполняют эскроу-счет, указал он.

«Много раз предлагал другую модель, которая бы простимулировала спрос. Не нужно заполнять на 100% эскроу-счета. Достаточно получить от людей, которые хотят купить недвижимость по окончании строительства, 10-15% в виде гарантийного взноса и, предоставляя жилье, выдавать ипотечный кредит людям, которые таким образом наполняют эскроу-счет. Эта модель гораздо лучше работала бы. Был бы нормально запущен инструмент проектного финансирования», - резюмировал Апрелев.