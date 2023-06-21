«Разогреет рынок»: Компенсация 50% аренды жилья может привести к подорожанию новостроек
Из суммы в 50% как минимум 13% будут возвращаться в бюджет, отметил в эфире НСН Константин Апрелев.
Предложение компенсировать россиянам до 35 лет 50% платы за арендное жилье имеет место быть, заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в интервью НСН. Однако, указал он, оно может разогреть рынок, а цены на новостройки взлететь, как было во время пандемии.
Накануне сообщалось, что в России планируют запустить программу, стимулирующую молодежь к накоплению первоначального взноса по ипотеке. Для этого людям в возрасте до 35 лет будут компенсировать 50% платы за арендное жилье. Отмечается, что обязательным условием субсидирования станет параллельное накопление на покупку своего жилья в новостройке. Константин Апрелев поддержал инициативу.
«Во-первых, это выход из тени по всем договорам найма. Из этой суммы в 50% как минимум 13% будет возвращаться в виде налога на доходы от сдачи недвижимости в аренду. Либо 13%, либо 6%, если люди будут выбирать какой-то особый режим налогообложения. Как минимум от 13% до 25% будет возвращаться в бюджет. При этом эшелонированная поддержка, которая реализовывалась Минстроем во время пандемии, когда всем на рынке участникам была предоставлена льготная ставка по ипотеке на приобретение новостроек… Она разогрела рынок, и цены взлетели на 30-50% в регионах», - сказал Апрелев.
Он отметил, что простимулировать спрос на рынке можно, если не заполнять на 100% эскроу-счета. По словам Апрелева, можно получать от людей, которые хотят купить недвижимость по окончании строительства, 10-15% в виде гарантийного взноса. Потом уже можно выдавать ипотечный кредит людям, которые таким образом наполняют эскроу-счет, указал он.
«Много раз предлагал другую модель, которая бы простимулировала спрос. Не нужно заполнять на 100% эскроу-счета. Достаточно получить от людей, которые хотят купить недвижимость по окончании строительства, 10-15% в виде гарантийного взноса и, предоставляя жилье, выдавать ипотечный кредит людям, которые таким образом наполняют эскроу-счет. Эта модель гораздо лучше работала бы. Был бы нормально запущен инструмент проектного финансирования», - резюмировал Апрелев.
Так, программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в России в середине апреля 2020 года. Изначально она была рассчитана на несколько месяцев, но неоднократно продлевалась с изменением ключевых параметров. В декабре 2022 года правительство продлило действие программы до 1 июня 2024 года со ставкой 8% на новостройки.
При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что Банк России не видит необходимости в продлении программы льготной ипотеки, так как это грозит повышением цен на жилье. По ее словам, другие программы — работающие, они направлены на поддержку ипотеки в тех секторах и среди тех групп населения, где, по мнению ЦБ, это необходимо, сообщает «Радиоточка НСН».
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