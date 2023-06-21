Российский банкир не исключил рекордный объем выдачи ипотеки

Объем выдачи ипотечных займов в России по итогам 2023 года превысит 6 трлн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя совета директоров «Альфа-банка» Олега Сысуева.

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По его словам, это станет рекордным показателем. «И я, честно говоря, не думаю, что здесь есть большие риски», — отметил банкир.

Ранее ценам на жилье предрекли снижение после ужесточения требований ЦБ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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