СМИ: россиянам собрались компенсировать половину стоимости аренды жилья

В России хотят ввести программу по субсидированию платы за аренду жилья для молодежи в возрасте до 35 лет, сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство строительства РФ.

Для участия в программе нужно копить средства на первоначальный взнос по ипотеке — для покупки жилья в новостройке. Так власти хотя помочь гражданам найти нужную сумму для оформления покупки недвижимости и компенсировать половину расходов от аренды.

Подробности программы станут известны в ближайшие два месяца. Как считает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, инициатива способна изменить демографическую ситуацию в России.

В Москве удвоилась средняя сумма ипотечного кредита, в целом по стране цены на жилье выросли на 30-100%, заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН. По ее словам, россияне боятся хранить деньги в банках, поэтому вкладываются в квадратные метры.

