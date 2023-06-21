СМИ: россиянам собрались компенсировать половину стоимости аренды жилья
В России хотят ввести программу по субсидированию платы за аренду жилья для молодежи в возрасте до 35 лет, сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство строительства РФ.
Для участия в программе нужно копить средства на первоначальный взнос по ипотеке — для покупки жилья в новостройке. Так власти хотя помочь гражданам найти нужную сумму для оформления покупки недвижимости и компенсировать половину расходов от аренды.
Подробности программы станут известны в ближайшие два месяца. Как считает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, инициатива способна изменить демографическую ситуацию в России.
В Москве удвоилась средняя сумма ипотечного кредита, в целом по стране цены на жилье выросли на 30-100%, заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН. По ее словам, россияне боятся хранить деньги в банках, поэтому вкладываются в квадратные метры.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский банкир не исключил рекордный объем выдачи ипотеки
- СМИ: россиянам собрались компенсировать половину стоимости аренды жилья
- Во Франции предложили принять Украину в НАТО после завершения конфликта
- Маск: В будущем Tesla придет в Индию
- Пентагон заказал ракеты AMRAAM, в том числе для Украины
- В США назвали визит Блинкена в Китай разочаровывающим
- На «Госуслугах» началась подача заявлений в вузы
- В некоторых регионах России ожидается аномальная жара
- СМИ: у корпуса пропавшего в Атлантике аппарата были признаки «циклической усталости»
- Минфин поддержал минимальные розничные цены на пиво и сидр
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru