Путин призвал включать в ипотеку расходы на окна, двери и встроенную мебель

Глава государства Владимир Путин призвал продумать включение в ипотечные кредиты на новостройки траты на окна, двери и встроенную мебель российского производства, сообщает телеканал «360».

Путин призвал активнее развивать ипотеку на деревянные дома

Как предполагается, это станет возможным при покупке квартиры на стадии строительства. Срок исполнения поручения президента — до 1 июня текущего года.

Также президент поручил правительству РФ в ближайшие два года выделять из федерального бюджета по 10 млрд рублей на строительство малоэтажных деревянных домов.

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