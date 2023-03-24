Путин призвал включать в ипотеку расходы на окна, двери и встроенную мебель

Как предполагается, это станет возможным при покупке квартиры на стадии строительства. Срок исполнения поручения президента — до 1 июня текущего года.

Также президент поручил правительству РФ в ближайшие два года выделять из федерального бюджета по 10 млрд рублей на строительство малоэтажных деревянных домов.

