Путин распорядился выделять ежегодно 10 млн рублей на строительство деревянных домов

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в ближайшие два года выделять из федерального бюджета по 10 млрд рублей на строительство малоэтажных деревянных домов, которые будут предоставляться для переселения жителей из аварийного жилья. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

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Ответственным глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина. Доклад по этой теме должен быть представлен президенту до 1 июля.

Ранее, как сообщала НСН, Путин призвал активнее развивать ипотеку на деревянные дома.

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ТЕГИ:Аварийное ЖильеПравительство РоссииМихаил МишустинВладимир Путин

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