Путин распорядился выделять ежегодно 10 млн рублей на строительство деревянных домов
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в ближайшие два года выделять из федерального бюджета по 10 млрд рублей на строительство малоэтажных деревянных домов, которые будут предоставляться для переселения жителей из аварийного жилья. Поручение опубликовано на сайте Кремля.
Ответственным глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина. Доклад по этой теме должен быть представлен президенту до 1 июля.
Ранее, как сообщала НСН, Путин призвал активнее развивать ипотеку на деревянные дома.
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