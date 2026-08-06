Ответственность за чистоту сделки взвинтит комиссию риелторов
Комиссия риелторов может вырасти из-за обязательств формировать финансовые резервы, сказал НСН Николай Зырянов.
Член правового комитета Российской гильдии риелторов Николай Зырянов заявил НСН, что если риелторов обяжут формировать финансовые резервы, то это неизбежно приведёт к росту издержек.
МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили возвращать россиянам деньги, уплаченные риелтору за его услуги, если суд впоследствии признает сделку купли-продажи жилья недействительной. Меру хотят включить в третий пакет мер по противодействию кибермошенничеству («Антифрод 3.0»), что уже вызвало возражения Минцифры. Силовики ждут доклада Росреестра, который ранее не находил оснований для таких решений, пишут «Ведомости». Зырянов привёл статистику оспаривания сделок с жильём.
«Статистика Верховного суда сейчас закрыта, но, по данным Судебного департамента за 2023–2025 годы, которые цитировались в одном из аналитических исследований, были следующие показатели по сделкам с жилыми помещениями (вообще, не только купля‑продажа): сделки лиц, не понимавших значения своих действий (ст. 177 ГК РФ), — 313, 290 и 190 дел; сделки при существенном заблуждении (ст. 178 ГК РФ) — 283, 382 и 295 дел, из них 129 исков в 2025 году удовлетворены полностью или частично; сделки под влиянием обмана, угрозы, кабальные (ст. 179 ГК РФ) — 209, 202 и 148 дел», — сказал собеседник НСН.
По его словам, если риелторов обяжут формировать финансовые резервы, это неизбежно приведёт к росту издержек. Поскольку покрыть эти расходы только за счёт текущей рентабельности невозможно, их перенесут на клиентов — то есть комиссия риелторов может вырасти.
«Сложно комментировать инициативу, дословное содержание которой неизвестно. Закон о защите прав потребителей действует и сейчас, количество сделок и размер комиссии риелторов от этого не меняется. Если риелторы по аналогии с банками будут обязаны или вынуждены формировать резервы для возможного возмещения ущерба или возврата комиссии независимо от вины и причины оспаривания сделки, это может отразиться на стоимости их услуг, поскольку появляются новые расходы, которых раньше не было. И только за счёт собственной рентабельности профинансировать такие расходы не получится», — добавил эксперт.
Ранее эксперт по недвижимости Наталья Перескокова сказала НСН, что сегодня суды стали чаще смотреть не только на факт заключения сделки купли-продажи квартиры, но и на добросовестность покупателя. Чтобы не лишиться недвижимости, приобретатель жилья должен проявить разумную осмотрительность — нотариально заверить сделку, зафиксировать заключение договора на видео, использовать безналичные расчеты и так далее, а при необходимости предложить продавцу пройти добровольное психиатрическое освидетельствование.
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