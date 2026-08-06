По его словам, если риелторов обяжут формировать финансовые резервы, это неизбежно приведёт к росту издержек. Поскольку покрыть эти расходы только за счёт текущей рентабельности невозможно, их перенесут на клиентов — то есть комиссия риелторов может вырасти.

«Сложно комментировать инициативу, дословное содержание которой неизвестно. Закон о защите прав потребителей действует и сейчас, количество сделок и размер комиссии риелторов от этого не меняется. Если риелторы по аналогии с банками будут обязаны или вынуждены формировать резервы для возможного возмещения ущерба или возврата комиссии независимо от вины и причины оспаривания сделки, это может отразиться на стоимости их услуг, поскольку появляются новые расходы, которых раньше не было. И только за счёт собственной рентабельности профинансировать такие расходы не получится», — добавил эксперт.

Ранее эксперт по недвижимости Наталья Перескокова сказала НСН, что сегодня суды стали чаще смотреть не только на факт заключения сделки купли-продажи квартиры, но и на добросовестность покупателя. Чтобы не лишиться недвижимости, приобретатель жилья должен проявить разумную осмотрительность — нотариально заверить сделку, зафиксировать заключение договора на видео, использовать безналичные расчеты и так далее, а при необходимости предложить продавцу пройти добровольное психиатрическое освидетельствование.

