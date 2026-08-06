Глава МИД Азербайджана заявил о готовности Баку поставлять газ Киеву
Азербайджан, в случае необходимости, готов поставлять газ Украине. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов.
На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой он также отметил, что Баку рассматривает возможность использования украинских подземных газовых хранилищ.
«Для укрепления региональной энергетической безопасности», - добавил азербайджанский министр.
Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что курс Азербайджана на отдаление от России и сближение с европейскими странами приведёт к серьезным экономическим и политическим проблемам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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