Глава МИД Азербайджана заявил о готовности Баку поставлять газ Киеву

Азербайджан, в случае необходимости, готов поставлять газ Украине. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов.

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На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой он также отметил, что Баку рассматривает возможность использования украинских подземных газовых хранилищ.

«Для укрепления региональной энергетической безопасности», - добавил азербайджанский министр.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что курс Азербайджана на отдаление от России и сближение с европейскими странами приведёт к серьезным экономическим и политическим проблемам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
ТЕГИ:ГазУкраинаАзербайджан

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