Экс-нападающего ФК «Спартак» Заболотного дисквалифицировали за допинг

По словам 35-летнего спортсмена, принятое в отношение него решение он считает справедливым, так как «за ошибки и случайности тоже нужно нести ответственность».

«С сегодняшнего дня я начинаю подготовку к продолжению своей профессиональной карьеры», — написал форвард в социальных сетях.

О положительном допинг-тесте Заболотного стало известно в мае. В РУСАДА отложили принятие решения по данному факту до конца сезона 2025/2026, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

