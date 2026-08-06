Экс-нападающего ФК «Спартак» Заболотного дисквалифицировали за допинг

Экс-нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Антон Заболотный заявил, что был дисквалифицирован на шесть месяцев за употребление допинга. Об этом сообщает RT.

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По словам 35-летнего спортсмена, принятое в отношение него решение он считает справедливым, так как «за ошибки и случайности тоже нужно нести ответственность».

«С сегодняшнего дня я начинаю подготовку к продолжению своей профессиональной карьеры», — написал форвард в социальных сетях.

О положительном допинг-тесте Заболотного стало известно в мае. В РУСАДА отложили принятие решения по данному факту до конца сезона 2025/2026, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Мысякин
ТЕГИ:ДисквалификацияДопингФутболистФутболФК "Спартак"

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