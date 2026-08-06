МИД: Россия не планирует отзывать посла из Румынии

Он отметил, что на высылку из Румынии российского дипломата Москва обязательно даст надлежащий ответ.

«В той форме и в те сроки, которые в МИД России сочтут соответствующими и оптимальными», - подчеркнул Фадеев.

Ранее МИД Румынии объявил о высылке дипломата РФ после того уничтожения в румынском воздушном пространстве беспилотников. По версии Бухареста, эти БПЛА являются российскими. Фадеев указал, что Москва отвергает выдвинутые румынской стороной претензии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

