МИД: Россия не планирует отзывать посла из Румынии
Россия не намерена отзывать посла из Румынии для проведения консультаций. Как сообщает ТАСС, об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
Он отметил, что на высылку из Румынии российского дипломата Москва обязательно даст надлежащий ответ.
«В той форме и в те сроки, которые в МИД России сочтут соответствующими и оптимальными», - подчеркнул Фадеев.
Ранее МИД Румынии объявил о высылке дипломата РФ после того уничтожения в румынском воздушном пространстве беспилотников. По версии Бухареста, эти БПЛА являются российскими. Фадеев указал, что Москва отвергает выдвинутые румынской стороной претензии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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