В МИД призвали учесть интересы России по безопасности в украинском конфликте

Он указал, что в основе этих предложенияй в обязательном порядке должны быть учтены законные интересы Москвы, в том числе в сфере безопасности.

«Что касается принципов, на которых должно основываться урегулирование... то они были изначально озвучены здесь, в МИД РФ президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года, и они сохраняют свою актуальность», - заключил Фадеев.

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что Вашингтон в ближайшие недели оценит возможность возобновления переговоров по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».