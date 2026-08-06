В МИД призвали учесть интересы России по безопасности в украинском конфликте

Россия приветствует любые инициативы, которые направлены на политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Как пишет RT, об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

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Он указал, что в основе этих предложенияй в обязательном порядке должны быть учтены законные интересы Москвы, в том числе в сфере безопасности.

«Что касается принципов, на которых должно основываться урегулирование... то они были изначально озвучены здесь, в МИД РФ президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года, и они сохраняют свою актуальность», - заключил Фадеев.

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что Вашингтон в ближайшие недели оценит возможность возобновления переговоров по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
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