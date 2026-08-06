В МИД призвали учесть интересы России по безопасности в украинском конфликте
Россия приветствует любые инициативы, которые направлены на политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Как пишет RT, об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
Он указал, что в основе этих предложенияй в обязательном порядке должны быть учтены законные интересы Москвы, в том числе в сфере безопасности.
«Что касается принципов, на которых должно основываться урегулирование... то они были изначально озвучены здесь, в МИД РФ президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года, и они сохраняют свою актуальность», - заключил Фадеев.
Ранее глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что Вашингтон в ближайшие недели оценит возможность возобновления переговоров по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минтруд предложил расширить список получателей двух пенсий
- Знак качества для ВДНХ: Как статус ЮНЕСКО может изменить турпоток
- Навроцкий выдвинул Зеленскому ультиматум из-за бандеровских флагов
- Невыгодный избинг: Почему россияне не спешат покупать дома в Белоруссии
- Виноват Трамп? Почему Netflix прикрыл американский спин-офф «Игры в кальмара»
- СМИ: Маск отказал Киеву в использовании Starlink для ударов по РФ
- Wildberries создаст сеть хабов для хранения товаров по всей России
- На границе Украины с Польшей начался коллапс из-за простоя портов в Одессе
- СМИ: БПЛА атаковал сухогруз Турции у берегов Новороссийска
- Гражданка России погибла на горнолыжном курорте во Франции