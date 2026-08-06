Чаще всего пропадают дети старше 10 лет, поскольку в этом возрасте к тем, кто потерялся, добавляются те, кто сам решил уйти из дома. Об этом в пресс-центре НСН заявила инструктор по безопасности поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Нина Маньковская.

«Огромный всплеск пропаж мы видим в подростковом возрасте, потому что у нас присоединяется самовольный уход. Примерно до 10 лет заявки, которые поступают в отряд, связаны с тем, что ребенок именно потерялся и пытается найти родителей самостоятельно. Есть непреложное правило: потерялся — остановись. Его родители должны вкладывать ребенку в голову с самого младшего возраста. Что касается подросткового возраста, организм ребенка в этом возрасте очень быстро меняется, бушует коктейль из гормонов. Именно в этом возрасте возникает большое количество конфликтов. Ребенок уходит, потому что его не слышат. Он не знает, как справиться по-другому, у него пока нет накопленного взрослого опыта. Переместиться они могут достаточно далеко — у нас был случай, когда 13-летняя девочка из подмосковного Красногорска уехала на попутках в Сочи, потому что ее не отпустили на соревнования. Она добралась благополучно, но бывает, что ситуация заканчивается по-другому, потому что ребенок не думает, где он будет ночевать, что будет есть, заряжен ли телефон, вспомнят ли они номер телефона родителей», — сказала Маньковская.

Собеседница НСН добавила, что ребенок должен обязательно знать наизусть номера близких взрослых и понимать, к кому можно обратиться за помощью.