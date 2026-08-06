«Гормоны и травля»: Почему подростки убегают из дома
Ребенок должен знать наизусть минимум два телефона близких взрослых и понимать, кто из посторонних людей сможет ему помочь вернуться домой, сказала НСН Нина Маньковская.
Чаще всего пропадают дети старше 10 лет, поскольку в этом возрасте к тем, кто потерялся, добавляются те, кто сам решил уйти из дома. Об этом в пресс-центре НСН заявила инструктор по безопасности поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Нина Маньковская.
«Огромный всплеск пропаж мы видим в подростковом возрасте, потому что у нас присоединяется самовольный уход. Примерно до 10 лет заявки, которые поступают в отряд, связаны с тем, что ребенок именно потерялся и пытается найти родителей самостоятельно. Есть непреложное правило: потерялся — остановись. Его родители должны вкладывать ребенку в голову с самого младшего возраста. Что касается подросткового возраста, организм ребенка в этом возрасте очень быстро меняется, бушует коктейль из гормонов. Именно в этом возрасте возникает большое количество конфликтов. Ребенок уходит, потому что его не слышат. Он не знает, как справиться по-другому, у него пока нет накопленного взрослого опыта. Переместиться они могут достаточно далеко — у нас был случай, когда 13-летняя девочка из подмосковного Красногорска уехала на попутках в Сочи, потому что ее не отпустили на соревнования. Она добралась благополучно, но бывает, что ситуация заканчивается по-другому, потому что ребенок не думает, где он будет ночевать, что будет есть, заряжен ли телефон, вспомнят ли они номер телефона родителей», — сказала Маньковская.
Собеседница НСН добавила, что ребенок должен обязательно знать наизусть номера близких взрослых и понимать, к кому можно обратиться за помощью.
«Нужно, чтобы ребенок обязательно знал наизусть два номера телефона близких взрослых. Надо объяснить ему, что безопасные взрослые, к кому можно обратиться за помощью, — это родители с ребенком, полицейские и сотрудники магазинов, банков и так далее. У нас есть проект “Островок безопасности”, который помогает возвращать людей домой», — отметила она.
Кроме того, указала Маньковская, подростки уходят из дома из-за незнания правила «свой-чужой» и травли.
«Вторая по популярности причина ухода из дома — это незнание базового правила “свой-чужой”, небезопасное общение в Сети, которое выглядит как невинные лайки и комментарии. В какой-то момент ребенку предлагают встретиться. Человек из интернета с равной вероятностью может оказаться как любопытным сверстником, который искренне интересуется новым другом, так и ранее судимый взрослый мужчина. Уходить на встречу с этим человеком нельзя. В интернете граница между своими и чужими у детей стирается. В обычной жизни тоже важно объяснить разницу между своими, знакомыми, но чужими, и незнакомцами. Большую часть преступлений в отношении детей совершают как раз знакомые ребенку люди. Третья причина — это действительно травля, с которой дети не справляются. Эта ситуация всегда требует вмешательства взрослого человека, для нее не нужна причина, она может обернуться преступлением — порчей имущества, телесными повреждениями», — подчеркнула собеседница НСН.
Ранее Маньковская заявила, что за семь месяцев 2026 года пропали больше 7000 детей, 80 из них спасти не удалось, причем больше всего работы у поисковых отрядов во время каникул.
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