«Отсекают неблагонадежных»: Банки стали отказывать в ипотеке в два раза чаще
Риелторы отмечают большое количество ипотечных квартир в новостройках, которые вынуждено выставляют на продажу, отметила в эфире НСН Ирина Радченко.
Банки стали отказывать россиянам в ипотечных кредитах в два раза чаще после мер Банка России по улучшению качества заемщиков, рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в интервью НСН.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в этом году, скорее, во втором полугодии и только после устойчивого тренда на замедление инфляции в стране. Кроме того, она отметила, что ЦБ выступает за сбалансированное развитие ипотеки, потому что «бум» на рынке жилья грозит кризисом, а не повышением его доступности. Радченко отметила, что в 2024 году будет наблюдаться замедление роста выдачи ипотек.
«ЦБ 1 января принял две меры, которые позволяют улучшить качество заемщиков. В частности, первоначальный взнос повысился до 30%, это отсекает часть клиентов. Второе – если у клиента слишком большое соотношение кредит-залог. То есть, если на выплаты ипотечного кредита приходится до 80% от его дохода, то ЦБ считает, что это рискованный заемщик и требует от банка увеличить резервирование в специальный фонд, из-за чего банку невыгодно работать с таким заемщиком. Уже сейчас фиксируется, что количество одобренных заемщиков упало в два раза. То есть, банки отказывают в два раза чаще. Такая тенденция будет продолжаться», - сказала Радченко.
Кроме того, по ее словам, риелторы отмечают большое количество ипотечных квартир в новостройках, которые люди вынуждены выставлять на продажу.
«"Бум" на рынке ипотеки, который произошел в прошлом году, был рекордным и по темпу выдачи, и по количеству, и по сумме выданных кредитов. Это грозит серьезными проблемами. Уже сейчас риелторы отмечают достаточно большое количество квартир из-под залога в новостройках. То есть люди, которые понабрали себе в предыдущие годы (с 2020 года) новостроек, но доходы не рассчитали, вынуждены выплачивать ипотеку, а квартиры без ремонта... Сдавать их невозможно, поэтому выставляют на продажу. Это говорит о том, что уже часть этих заемщиков неблагонадежны», - резюмировала собеседница НСН.
Ранее сообщалось, что за 2023 год новостройки в России подорожали в среднем на 18%. Средняя цена в новостройке поднялась до 129,8 тысячи рублей за один квадратный метр. Сильнее всего новые квартиры подорожали в Череповце (плюс 7,7%), Уфе (7,1%) и Саранске (6,5%), передает «Радиоточка НСН».
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