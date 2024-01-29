Новостройки в России подорожали на 18% в 2023 году
За 2023 год новостройки в России подорожали в среднем 18%, подсчитали аналитики федерального портала «Мир квартир» .
Так, средняя цена в новостройке поднялась до 129,8 тысячи рублей за один квадратный метр. Сильнее всего новые квартиры подорожали в Череповце (плюс 7,7%), Уфе (плюс 7,1%) и Саранске (6,5%).
Для покупки однокомнатной квартиры в России потребуется работать более пяти лет и получить минимум 70 зарплат, подсчитали аналитики «Тинькофф Журнала». Учитывались цены на квартиры от 30 до 40 «квадратов», а также зарплата семьи из двух людей, где зарплата одного члены семьи полностью откладывается на квартиру. Медианная зарплата оказалась на уровне 50 тысяч рублей, а медианная цена квартиры - 4,3 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru