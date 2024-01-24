Размер ипотеки в России достиг максимума за 15 лет

Как отметил эксперт Игорь Лисянский, рост среднего чека обусловлен удорожанием недвижимости, а также изменением правил льготных программ. Кроме того, произошло перераспределение выдачи в сторону крупных городов.

Согласно данным, в годовом выражении средний размер кредита увеличился почти на 8%. В декабре 2022 года он составлял 4,1 млн рублей.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН заявил, что ужесточение условий предоставления льготной ипотеки приведет к росту недовольства россиян, но тем самым Минфин защитит их, передает «Радиоточка НСН».

