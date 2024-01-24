Размер ипотеки в России достиг максимума за 15 лет
Средний размер ипотечного кредита в РФ по итогам прошлого года вырос до 4,4 миллионов рублей, что является максимальным значением за последние 15 лет. Об этом сообщило РБК со ссылкой на данные БКИ Скоринг Бюро.
Как отметил эксперт Игорь Лисянский, рост среднего чека обусловлен удорожанием недвижимости, а также изменением правил льготных программ. Кроме того, произошло перераспределение выдачи в сторону крупных городов.
Согласно данным, в годовом выражении средний размер кредита увеличился почти на 8%. В декабре 2022 года он составлял 4,1 млн рублей.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН заявил, что ужесточение условий предоставления льготной ипотеки приведет к росту недовольства россиян, но тем самым Минфин защитит их, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru