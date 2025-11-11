Найден пролетевший над Москвой каменный метеорит

Полет яркого болида, который наблюдали в октябре в Москве и ряде областей, завершился падением каменного метеорита естественного происхождения. Об этом рассказали в институте геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского.

«Найдены первые образцы метеоритного вещества, выпавшего после пролета яркого болида в Тверской и Новгородской областях 27-го октября», - отмечается в сообщении в Telegram-канале учреждения.

По предварительным данным, метеорит относится к обыкновенным хондритам. Его образцы передали в лабораторию метеоритики и космохимии института, Музей истории мироздания в подмосковном Дедовске и Уральский федеральный университет. Метеорит получит официальное название, обычно наименования связаны с географическим признаком места падения.

В конце октября стало известно, что в атмосферу Земли со скоростью около 35 км/с вошел железный либо железно-каменный метеорит размером почти в метр, он был разрушен, пишет Ura.ru.

